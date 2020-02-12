 باريس سان جيرمان يسحق ديغون 6-1 ويصعد إلى نصف نهائي كأس فرنسا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

باريس سان جيرمان يسحق ديغون 6-1 ويصعد إلى نصف نهائي كأس فرنسا (فيديو)

باريس سان جيرمان يسحق ديغون 6-1 ويصعد إلى نصف نهائي كأس فرنسا (فيديو)

المصدر: رويترز

سجل بابلو سارابيا ثنائية في الفوز الساحق لباريس سان جيرمان 6-1 على ديغون ليقود فريقه إلى نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وواجه ديغون صاحب الأرض والمركز الـ 17 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مهمة شاقة عندما حول المدافع فيسلي لاوتوا الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى، لكن منير شويعر أدرك التعادل بعد 12 دقيقة.

وأعاد كيليان مبابي التقدم لمتصدر الدوري قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف المدافع تياغو سيلفا الهدف الثالث بعد 5 دقائق من استئناف اللعب.

وجعل الإسباني سارابيا النتيجة 4-1 في الدقيقة 56 قبل أن تهتز شباك ديغون بالخطأ مرة أخرى عندما وضع سينو كوليبالي الكرة في مرماه في الدقيقة 86.

وسجل سارابيا هدفه الشخصي الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويستضيف أولمبيك ليون فريق أولمبيك مرسيليا في مواجهة ضمن دور الثمانية في وقت لاحق اليوم.

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