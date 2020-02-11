سوشيال ميديا الرياضة: دافيد لويز يشكر دبي.. ودي يونغ في تحدي الـ90 ثانية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دافيد لويز يشكر الإمارات

نشر دافيد لويز، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه خلال معسكر الفريق في الإمارات، وعلق اللاعب قائلًا:“شكرا دبي على كل شيء“.

فينالدوم يستعرض مكاسب العطلة الشتوية

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء قضائه عطلته الشتوية، وعلق اللاعب: ”المزيد من صور العطلة الشتوية التي أردت مشاركتها، استمتعت حقًا بقضاء وقت إضافي مع عائلتي وأصدقائي، والشعور بالاسترخاء وإعادة الشحن هما الدافع لجعل ما تبقى من هذا الموسم لا ينسى“.

فاران يقضي إجازته على حمام السباحة

نشر رافائيل فاران، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله على حمام السباحة، وعلق اللاعب قائلًا:“يوم العطلة“.

راشفورد يحمل قردًا على أكتافه

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يحمل قردًا على أكتافه، وعلق اللاعب قائلًا:“فقط قرد“.

دي يونغ في تحدي الـ90 ثانية

نشر فرانكي دي يونغ لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية في برنامج تحدي التسعين ثانية من خلال الإجابة عن أكبر عدد من الأسئلة خلال دقيقة ونصف الدقيقة فقط، وعلق اللاعب قائلًا:“تحدي التسعين ثانية“.

90 seconde challenge ⏱????https://t.co/syailPbgkV — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) February 11, 2020

فان دايك يشكو من العاصفة سيارا

نشر فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق، والتي أبرزت تعثر زميله ترنت أرنولد بسبب العاصفة الشديدة التي ضربت إنجلترا، حيث قالت الصفحة:“سنلقي اللوم على العاصفة سيارا“.

خافي مارتينيز يرفض الراحة رغم الثلوج

نشر خافي مارتينيز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق وسط الثلوج، وعلق اللاعب:“لا أعذار“.

موسى سيسكو يعلن اقتراب عودته

نشر موسى سيسكو لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة للملعب مرة أخرى، وعلق اللاعب:“لا ألم، سأعود قريبًا“.

No pain, no gain. I will be back soon ????????! pic.twitter.com/PTwyZgOFRm — Moussa Sissoko (@MoussaSissoko) February 11, 2020

أوزيل في الخيمة التدريبية

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل إحدى الخيم أثناء معسكر فريقه الأخير في دبي، وعلق اللاعب قائلًا:“الخيمة التدريبية“.

محمود كهربا يرفض الاستسلام

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه، وعلق اللاعب قائلًا:“حتى وإن كان طريق الحلم صعبًا لا تستسلم أبدًا ولا تقف، ولا تيأس، فالذي خلق الطريق الصعب قد خلق فيك القوة على اجتيازه، إن الله على كل شيء قدير“.