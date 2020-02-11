باتفاق بين الفيفا والاتحاد الأوروبي.. بدء عملية إصلاح كرة القدم في اليونان

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وجريج كلارك نائب رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) سيصلان إلى أثينا في 25 فبراير/ شباط؛ لمساعدة اليونان في وضع خطة لإصلاح اللعبة في البلاد.

وتأثرت كرة القدم اليونانية بمشاكل مالية وإقامة مباريات في كثير من الأحيان أمام مدرجات خالية بسبب عنف الجماهير، بالإضافة لتراجع أعداد المشجعين والتأثير المدمر لأزمة ديون.

وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية في إفادة صحفية أسبوعية: إن من المتوقع وصول تشيفرين وكلارك إلى العاصمة اليونانية في 25 فبراير شباط؛ من أجل التوقيع على إطار عمل لإعادة هيكلة كرة القدم اليونانية.

واجتمع وزير الدولة اليوناني جورج جرابتريتيس مع تشيفرين ومسؤولين آخرين في جنيف الأسبوع الماضي؛ لمناقشة سبل التصدي للتلاعب في نتائج المباريات والعنف في كرة القدم.

وقال مسؤول حكومي الأسبوع الماضي: إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يخطط أيضا لمقابلة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا هذا الشهر.