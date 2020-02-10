عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”المتصدر لا يفشل“.. وكافاني ”الماتادور الأبدي“.. وصاعقة في ديربي ميلانو وريمونتادا تاريخية (صور)

شكلت نتائج لقاءات الدوريات الأوروبية، وخصوصا فوز برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان بـ“ديربي الغضب“، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمشاركة الأندية الإماراتية والسعودية في دوري أبطال آسيا وأخبار الأندية السعودية وتأهل الرجاء لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام أوساسونا ومحافظته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”على محمل الجد في الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال بيتيس بصعوبة، وكتبت: ”برشلونة يحافظ على الضغط“.

كما تحدثت عن فور ريال سوسيداد بديربي إقليم الباسك على حساب أتلتيك بلباو.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الصعب على ريال بيتيس ومحافظته على فارق 3 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، وكتبت: ”نعم، يعتقدون ذلك“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ريال بيتيس بصعوبة 3-2، وكتبت: ”بالشخصية“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد أمام أوساسونا ومحافظته على الصدارة، وكتبت: ”المتصدر لا يفشل“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام أوساسونا 4-1 ومحافظته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت: ”هكذا يربح لقب الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة أمام ريال بيتيس بصعوبة، وكتبت: ”برشلونة أنقذ كرة المقابلة“.

كما تحدثت عن فوز ريال سوسيداد بديربي إقليم الباسك على حساب أتلتيك بلباو بفضل تألق مهاجمه السويدي إسحاق.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأجيل لقاء مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد بسبب سوء الأحوال الجوية، وكتبت: ”العاصفة كيارا تؤدي لكابوس لدى مانشستر سيتي“.

كما تحدثت عن فوز شيفيلد يونايتد على بورنموث وصعوده للمركز الخامس في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي 4-2 بهدف حاسم لهدافه التاريخي إيدينسون كافاني، وكتبت: ”الماتادور الأبدي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي ميلان وقلب إنتر ميلان النتيجة على جاره ميلان بعد التأخر 2-0 لفوز 4-2، وكتبت: ”إنتر ميلان كبير.. الضغط على يوفنتوس“.

كما تحدثت عن يوفنتوس ومدربه ماوريسيو ساري، وكتبت: ”ساري: استيقظ“.

كورييري ديلو سبورت

علقت الصحيفة على ديربي ميلان ونجاح إنتر ميلان في قلب النتيجة على جاره ميلان، وعنونت: ”صاعقة في ديربي ميلانو وريمونتادا تاريخية“.. ميلان بدأها 0-2 ثم انقلبت إلى 4-2 و ذهبت الصدارة عن يوفنتوس.

– ”قُبلة إنتر“

– نابولي ضائع وجدل كبير حول الـ VAR

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الاتحاد: ”تين كات يطيح بالصقري“، وعن الأهلي كتبت: ”دجانيني يلخبط أوراق جروس“، وعن النصر كتبت: ”هوساوي يغيب والخيبري ومادو وآدم انتظار“.

كما اهتمت بتصريح محمد الشلهوب، وكتبت: ”الشلهوب يكشف سر الفنجال“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا، وكتبت: ”الأندية الإماراتية تدشن الأحلام الآسيوية“، و“الوحدة والأهلي السعودي: انطلاقة الكبار، شباب الأهلي وباختاكور: عودة من الباب الواسع“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب المغربي بلقب أمم أفريقيا لكرة الصالات بعد الفوز على منتخب مصر في النهائي 5-0، وكتبت: ”أسود القاعة واصلوا زعامتهم لأفريقيا“.

كما تحدثت عن تأهل الرجاء لنصف نهائي كأسي محمد السادس للأندية الأبطال رغم الخسارة في الإياب أمام مولودية الجزائر، وكتبت: ”النسور في نصف نهائي كأس محمد السادس“.

كما اهتمت بتصريحات إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكتبت: ”إنفانتينو يعلنها صراحة: الأفارقة في سبات“.