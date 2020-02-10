البرازيل تهزم الأرجنتين وتتأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 (فيديو)

تأهلت البرازيل، حاملة اللقب، إلى منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية هذا العام في اليابان بفوزها 3-صفر على الأرجنتين، مساء الأحد.

وكان يجب على البرازيل الفوز على منافستها التقليدية في التصفيات في كولومبيا من أجل الانضمام إليها لتمثيل أمريكا الجنوبية في أولمبياد طوكيو.

وسجل باولينيو الهدف الأول بعد 11 دقيقة قبل أن يضيف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 30 والثالث في بداية الشوط الثاني.

وكانت الأرجنتين ضمنت التأهل بالفعل لأولمبياد طوكيو بعد فوزها بأول مباراتين في التصفيات. وفقدت أوروغواي فرصة التأهل رغم فوزها 3-1 على كولومبيا في وقت سابق أمس الأحد.

ونالت البرازيل الذهبية الأولمبية باستاد ماراكانا في ألعاب ريو دي جانيرو 2016 لتحصد اللقب الدولي الوحيد الذي كان ينقص حصيلتها من الألقاب.