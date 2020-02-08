في مباراة مثيرة.. باير ليفركوزن يسقط بروسيا دورتموند في الدوري الألماني (فيديو)

حقق فريق باير ليفركوزن فوزًا ثمينًا على نظيره بروسيا دورتموند بنتيجة (3-4)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

وجاءت أهداف ليفركوزن عن طريق كيفن فولاند ”ثنائية“، ليون بايلي ولارس بيندر في الدقائق 20، 43، 81 و82، بينما سجل لدورتموند ماتس هوميلز، إيمري تشان ورافائيل جيريرو في الدقائق 22، 33 و65.

وأوقفت الخسارة رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث، بينما قفز ليفركوزن للمركز الخامس بعد وصوله للنقطة 37.

بروسيا دورتموند 3 × 4 بايرن ليفركوزن | اهداف اللقاء ????????????" ???? #B04BVB ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب الاهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/2BRtO4rcbU — ____________ADN_F (@_________ADN_F) February 8, 2020

وافتتح فولاند أهداف اللقاء سريعًا، لصالح أصحاب الأرض، في الدقيقة 20، وبعدها بدقيقتين فقط، عادل هوملز الكفة، للضيوف، بهدف في الدقيقة 22.

وقلب دورتموند تأخره إلى تقدم مستحق، حينما سجل الألماني الدولي إيمري تشان، في ظهوره الأول أساسيًا، أولى أهدافه، بتسديدة في الدقيقة 33، لكن فولاند أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بهدفي في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، عاد النادي الأصفر للتقدم مجددًا، بهدف الظهير الأيسر رافاييل غوريرو، في الدقيقة 64.

ولكن ليفركوزن أكمل الريمونتادا الخيالية، بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين 81 و82، على التوالي، بواسطة ليون بايلي، ولوكاس بيندر، على الترتيب.