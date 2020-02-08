شركة لمراجعة الحسابات تكشف استغلالًا محتملًا للسلطة في ”الكاف“

كشفت شركة مستقلة لمراجعة الحسابات عن ”عناصر محتملة لسوء الإدارة“ و“استغلال محتمل لاستخدام السلطة“ في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وسط مخاوف بشأن إنفاق مبالغ نقدية ضخمة.

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا)، يوم الاثنين الماضي، انتهاء فترة تدخله في إدارة الكاف، وقال إن مهمته“انتهت بنجاح“ والتي تمثلت في الإسراع من عملية الإصلاح في إدارة اللعبة بالقارة السمراء.

وتقدم الفيفا بمجموعة من التوصيات وتضمنت إجراء تغييرات لتطوير“الإدارة الجيدة، والإدارة المالية، والإجراءات الداخلية“.

وجاء هذا التحرك بعدما قامت شركة برايس ووترهاوس كوبر (بي.دبليو.سي) بمراجعة حسابات الكاف، ووجهت انتقادات قاسية لكيفية إدارة الأمور المالية في الاتحاد القاري.

واطلعت ”رويترز“ على تقرير من 55 صفحة وأوضح التوصيات والمخاوف.

وقال تقرير شركة (بي.دبليو.سي) لمراجعة الحسابات:“السجلات المحاسبية للكاف غير موثوق فيها وغير جديرة بالثقة، وبناءً على الإجراءات التي تم اتخاذها والمستندات التي تمت مراجعتها هناك العديد من مؤشرات الخطورة والعناصر المحتملة لسوء الإدارة واستغلال محتمل لاستخدام السلطة في مجالات عديدة تتعلق بالأمور المادية وعمليات الكاف“.

وأضاف:“بالنظر إلى طبيعة خطورة بعض النتائج ومؤشرات الخطورة التي توصلنا إليها.. لا يمكن استبعاد حدوث مخالفات محتملة“.

ولم يتسن لـ“رويترز“ الحصول على تعليق من الكاف أو الفيفا.

وأوضح تقرير المراجعة القلق بخصوص حجم التعاملات التي نفذت بشكل نقدي مباشر ودون وجود المستندات الداعمة لأهمية هذا الإنفاق.

وأضاف التقرير، أن الإنفاق المادي المباشر يزيد من صعوبة عمليات المراجعة بخصوص مدى قانونية ذلك، وضرب مثلًا بإنفاق حوالي 215 ألف دولار خلال اجتماع الجمعية العمومية في إثيوبيا في مارس/ آذار 2017.

* فضائح فساد

وتولى الفيفا مسؤولية إدارة كرة القدم الأفريقية بعد فضائح فساد ضربت الكاف العام الماضي، وتضمن ذلك وجود مزاعم ضد أحمد أحمد رئيس الكاف لكنه نفى ارتكاب أي خطأ.

وأكد الفيفا آنذاك أن أحمد، وهو عضو سابق في برلمان بلاده في مدغشقر، خضع لتحقيقات من لجنة القيم رغم أنه لم يتعرض للإيقاف.

وتعرض أحمد أيضًا للاحتجاز لفترة قصيرة واستجوبته السلطات الفرنسية ضمن تحقيقات فساد في يونيو/ حزيران الماضي.

وأصبحت فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، تعمل ”كمندوب عام للفيفا في أفريقيا“ ضمن عملية تدخل الاتحاد الدولي لكن فترتها انتهت منذ أيام قليلة.

وراجعت شركة (بي.دبليو.سي) 40 عملية مدفوعات من صناديق التطوير التابعة للفيفا، وبلغ إجمالي العمليات 10 ملايين دولار وأظهر تقرير المراجعة وجود 14 عملية مدفوعات بإجمالي مبلغ 4.6 مليون دولار (47% من القيمة الإجمالية) ”لا يوجد لها مستندات داعمة أو غير كافية لتحديد المستفيد والهدف والاستفادة الناتجة للكاف“.

وأضاف التقرير أن 21 عملية بإجمالي 3.6 مليون دولار تعد ”غير معتادة أو يمكن اعتبارها تحمل مخاطر مالية كبيرة“ بينما هناك 5 عمليات فقط لديها ”مستندات كافية وتبدو أنها تتماشى مع الغرض المذكور“.

وأظهرت مجموعة العمل المشتركة بين الفيفا والكاف، والتي بحثت في كيفية إدارة الاتحاد الأفريقي الموجود في مصر، وجود العديد من الأمور التي تستحق إجراء تحقيقات.

وقالت مجموعة العمل في وثائق، اطلعت عليها ”رويترز“، إن الكاف يحتاج إلى النظر إلى الافتقار لوجود مستندات للنفقات والنظر بالتفصيل في صفقات بيع حقوق البث المرتبطة بشركة ”لاغاردير“ للتسويق، التي تتخذ من فرنسا مقرًا لها، وبذل العناية الواجبة في استخدام أموال الفيفا المتعلقة ببرامج التطوير.