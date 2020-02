فيسيل كوبي يتوج بكأس السوبر اليابانية بعد 9 ركلات ترجيح مهدرة (فيديو)

‬فاز فيسيل كوبي على بطل الدوري يوكوهاما مارينوز ليتوج بكأس السوبر اليابانية لكرة القدم، اليوم السبت، لكن بعد فترة توتر خلال ركلات ترجيح شهدت إهدار الفريقين تسع ركلات متتالية.

وبعد التعادل 3-3 بالوقت الأصلي على استاد سايتاما، استمر التكافؤ بين الفريقين بالتعادل 2-2 بعد أول أربع ركلات ترجيحية ومنها ركلة نفذها نجم كوبي وأسطورة إسبانيا أندريس إنيستا.

Absolute scenes….

After a 3-3 draw then nine (9) penalty shoot-out misses in a row, Vissel Kobe finally win the Super Cup against Yokohama F.Marinos 3-2 on penalties #drama pic.twitter.com/yoEnK2SqOM

— it's on (@LongBallToNoOne) February 8, 2020