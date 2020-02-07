منتخب الأرجنتين يتأهل لمنافسة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020

أصبح منتخب الأرجنتين أول دولة من أمريكا الجنوبية تتأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020؛ بعد أن فازت 2/1 على كولومبيا واحتلت صدارة مجموعتها في دورة التصفيات الإقليمية قبل جولة من نهاية التصفيات.

وحقق المنتخب الأرجنتيني تحت 23 عاما الفوز، الليلة الماضية، بعد جهد كبير وبفضل هدفين في الشوط الثاني من لاعبيه أوجوستين أورزي، الذي طرد لاحقا، ونيوين بيريز.

ومنحت النتيجة الفريق الأولمبي الأرجنتيني رصيدا بلغ 6 نقاط من مباراتين قبل مباراته الأخيرة في المجموعة، ما يضمن له التفوق والظهور في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية الصيف القادم.

وتنافس البرازيل وأوروغواي وكولومبيا على المركز الثاني المؤهل للدورة في الجولة الأخيرة من التصفيات، الأحد المقبل.

وبهذا أصبحت الأرجنتين الدولة رقم 14 التي تضمن الظهور في الدورة الأولمبية إلى جانب منتخبات، من بينها: مصر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.