سوشيال ميديا الرياضة.. راشفورد يحيي ذكرى ضحايا كارثة ميونخ.. وبيدرو في رحلة تحت الماء

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

راشفورد يحيي ذكرى ضحايا كارثة ميونيخ

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد صورة عبر موقع ”إنستغرام“ لضحايا فريق ألمان يونايتد، والخاصة بواقعة كارثة ميونيخ الجوية عام 1958.

وعلق اللاعب: ”زهور مانشستر ليس هناك يوم يمر فيه هذا القميص.. أمر مفروغ منه لن ننساكم“.

فينالدوم يضع اسم جدته في وشم جديد

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بوشم جديد يحمل اسم جدته.

وعلق اللاعب: ”كل شخص لديه قصة والناس الذين حددوا حياته.. نعتز بهم“.

ليفاندوفسكي يستمع للموسيقى في شوارع ميونخ

نشر روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ وهو يستمع للموسيقى.

وعلق اللاعب: ”أستمتع بسماع الموسيقى في شوارع مدينة ميونخ“.

بيدرو في رحلة تحت الماء

نشر بيدرو رودريغيز لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ أثناء قيامه برحلة بحرية تحت الماء.

لابورتي يبدي رأيه في انضمام ميسي لمانشستر سيتي

نشر إيميريك لابورتي لاعب نادي مانشستر سيتي صورة عبر موقع ”تويتر“ لإحدى صفحات انتقالات اللاعبين، والتي نشرت صورة لميسي بقميص ألمان سيتي.

وعلق اللاعب: ”ليس سيئًا.. لكنني لا أعرف ما إذا كان سيظل جيدًا هكذا معنا أم لا“.

Pas mal le montage mais je sais pas si il sera toujours aussi bon avec mes jambes en vrai ???????????? https://t.co/ACt8WkKqHN — Aymeric Laporte (@Laporte) February 6, 2020

ألفارو أودريوزولا يعد بانطلاقة قوية نحو الكأس

نشر ألفارو أودريوزولا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة الأمس والتي جمعت بين البايرن ونادي هوفنهايم في كأس ألمانيا وانتهت بفوز الفريق البافاري 4/3، وعلق اللاعب: هذه ليست سوى البداية.

This is just the beginning!! ???? pic.twitter.com/Of795T6MPt — Álvaro Odriozola (@alvaroodriozola) February 6, 2020

توماس مولر يهنئ ليون غوريتسكا بعيد ميلاده

حرص توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني على تهنئة زميله غوريتسكا بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر مولر فيديو لأهداف زميله عبر موقع ”تويتر“، وعلق اللاعب: ”كل عام وأنت بخير يا غوريتسكا“.

لوكاس بودولسكي يعلن عن رقمه الجديد

نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه الجديد واختار اللاعب رقم 11 مع النادي التركي، وعلق اللاعب:“ رقم بولودي“.

سعيد كولاسيناك في حمام السباحة

نشر سعيد كولاسيناك لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بمظهر جديد وهو جالس على حمام السباحة، وعلق اللاعب: ”هكذا لأبدو دائمًا“.

غوميز: الأسد ينتظر القهوة

نشر الفرنسي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع ”تويتر“ وهو جالس في انتظار القهوة السعودية، وعلق اللاعب: ”الأسد ينتظر القهوة“.