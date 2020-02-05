الإصابة تحرم بروسيا دورتموند من خدمات ماركو رويس

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء أن قائد الفريق ماركو رويس سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وذكر النادي عبر موقع ”تويتر“: ”ماركو رويس تعرض لإصابة عضلية يبدو أنها ستبعده لنحو أربعة أسابيع.“

وتعرض رويس للإصابة خلال المباراة التي خسرها دورتموند أمام فيردر بريمن 2-3 أمس الثلاثاء في دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا.

وسيغيب رويس بذلك عن عدة مباريات في الدوري الألماني (بوندسليغا)، أولها مباراة دورتموند أمام باير ليفركوزن يوم السبت المقبل، كما يغيب عن المباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة في 18 فبراير في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الإياب ستقام في 11 مارس.

ويحتل دورتموند المركز الثالث في البوندسليغا حاليا، لكنه ودع كأس ألمانيا من دور الستة عشر للعام الثالث على التوالي، وللعام الثاني على التوالي على يد فيردر بريمن.