تحت إشراف خبير متخصص.. جماهير هامبورغ تحصل على الضوء الأخضر لاستخدام الألعاب النارية

حصلت جماهير هامبورغ على الضوء الأخضر لاستخدام الألعاب النارية ”بطريقة تكون فيها تحت السيطرة“ في مباراة الفريق المقبلة على أرضه في خطوة مبتكرة من مسؤولي كرة القدم الألمانية.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه سمح لمجموعة من المشجعين بإشعال عشر قنابل دخان من الألعاب النارية خلف المرمى في ملعب الفريق قبل مواجهة كارلسروهه في دوري الدرجة الثانية يوم السبت.

وستكون هذه أول مرة تحصل فيها الجماهير على موافقة إشعال الألعاب النارية في مباراة في ألمانيا وقال الاتحاد المحلي إن ذلك سيحدث تحت إشراف خبير متخصص ومع توافر طفايات الحريق ورمال.

وقال الاتحاد الألماني: ”هذه موافقة استثنائية لمرة واحدة“، لكنه أكد أنه يمكن للأندية الأخرى التقدم بطلبات مماثلة.

Both St Pauli and Hamburg fans creating a pretty eye-catching show in their derby clash tonight.

Just imagine the reaction from authorities if this happened in Scotland ????(Via @abendblatt_hsv)… pic.twitter.com/nX7LyhqJBy

— talkingbaws.com (@talkingbawscom) September 16, 2019