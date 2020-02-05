نيمار: مبابي ظاهرة.. وليونيل ميسي الأفضل في التاريخ

أجرى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ مقابلة قصيرة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث نيمار عن علاقته بزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي وتجربة اللعب له، وعن رأيه في زمليه كيليان مبابي.

كما تحدث نجم السليساو عن فرص منتخب بلاده في منافسات مونديال قطر2022.

تجربة فريدة

علق نيمار على تجربة اللعب في برشلونة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا: ”كان اللعب بجانب ليو في برشلونة تجربة فريدة من نوعها، وقد أصبحنا أصدقاء منذ ذاك الوقت“.

وأضاف: ”من بين اللاعبين الذين شاهدتهم، ليونيل ميسي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم“.

وعن حلم التتويج بجائزة الكرة الذهبية، قال نيمار: ”دائما ما أقول إن الفوز بالكرة الذهبية لا يشكل هوسا بالنسبة لي، لكنني أتدرب بقوة في كل يوم لكي أكون أفضل من اليوم السابق“.

وأكمل: ”أحاول دائما أن أتطور بشكل فردي وجماعي، إذا فزت بالجائزة يوما ما سيكون ذلك نتيجة عملي“.

الظاهرة مبابي

وعن رأيه في كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان، قال نيمار: ”كيليان ظاهرة، لديه القدرة لأن يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ“.

وأكمل: ”شرف لي أن أكون زميله في الفريق ذاته، نحن نفهم بعضنا بعضا جيدا داخل الملعب وخارجه، أنا أحبه حقا“.

وأردف نيمار: ”لن أقول إن هذا الفريق هو الأقوى بالنسبة لباريس سان جيرمان، لكننا نعمل في أجواء مختلفة، ونلعب بثقة أكبر، وهذا يساعدنا كثيرا يوما بعد يوم“.

منتخب البرازيل

وتطرق نيمار في حواره مع ”فيفا“ عن منتخب البرازيل وحظوظه المستقبلية في كأس العالم 2022.

وقال نيمار: ”نحن أقوياء جدا، نحن أكثر خبرة على الرغم من وجود لاعبين شباب بالمنتخب، نمتلك لاعبين شاركوا في كأس العالم مرتين، ولدينا تجارب إيجابية وسلبية“.

وأضاف النجم البرازيلي: ”يمكننا مساعدة اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى ذلك فالجهاز الفني مستمر كما هو على مدى السنوات الماضية، سيسهل ذلك ويعزز فرصنا، أنا متفائل جدا لمستقبل السليساو“.