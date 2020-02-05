الجماهير التشيلية تشعل النار في المقاعد خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس (فيديو)

أشعلت الجماهير التشيلية النار في المقاعد وألقت ألعابا نارية على الشرطة وصبت غضبها تجاه الرئيس سيباستيان بنيرا خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بالاستاد الوطني، يوم الثلاثاء، وسط اضطرابات اجتماعية مستمرة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام في أمريكا الجنوبية أن المباراة بين يونيفرسيداد دي تشيلي وإنترناسيونال البرازيلي، وهو لقاء الذهاب في مواجهة بالأدوار التمهيدية، استمرت بينما كان رجال الإطفاء يكافحون ألسنة اللهب في المدرجات.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

La Hinchada de la Universidad de Chile en Guerra contra el Régimen de Piñera. Hoy en el marco de Copa Libertadores, manifestaciones de en contra del gobierno asesino. pic.twitter.com/h2GsUIwx5A — Radio 19 de Abril (@Radio19deAbril) February 4, 2020

وواجهت تشيلي موجة اضطرابات العام الماضي ونزل الناس للاحتجاج في الشوارع بسبب عدم المساواة وتردي الخدمات الاجتماعية.

واندلعت الاحتجاجات مرة أخرى الأسبوع الماضي بعدما دهست سيارة شرطة مشجعا لنادي كولو كولو بعد مباراة ضد بالستينو.

وتسببت الواقعة في اتحاد جماهير الأندية المتنافسة احتجاجا على ما يقولون إنه معاملة وحشية من الشرطة التشيلية.