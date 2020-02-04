إيكاردي يعود للتهديف ويقود باريس سان جيرمان للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

استعاد ماورو إيكاردي لمسته التهديفية ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-1 خارج ملعبه على نانت ومواصلة التقدم بثبات نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وهز إيكاردي، الذي لم يسجل في مبارياته الست الأخيرة، الشباك قبل اكتمال نصف ساعة من زمن اللقاء وأضاف تيلو كيرر هدفا آخر في الشوط الثاني قبل أن يقلص موزيس سايمون الفارق في القديقة 68.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 58 نقطة من 23 مباراة ويتفوق بفارق 15 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي يواجه سانت إيتيين غدا الأربعاء.

وتراجع نانت إلى المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

وبعد ثلاثة أيام من إظهار غضبه من تغييره خلال الفوز 5-صفر على مونبلييه في الدوري، بدأ كيليان مبابي مهاجم فرنسا المباراة بجانب إيكاردي بينما غاب نيمار عن اللقاء بسبب إصابة بسيطة في الضلوع.

ونجح إيكاردي، الذي لم يسجل منذ ثلاثيته خلال الفوز الساحق 6-1 على سانت إيتيين في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الفرنسية قبل شهر تقريبا، في هز الشباك في الدقيقة 29 بعدما أبدل طريق تسديدة من أنخيل دي ماريا.

وسجل باريس سان جيرمان الآن أهدافا في آخر 31 مباراة خارج ملعبه في الدوري الفرنسي، ويتأخر بمباراة واحدة عن الرقم القياسي الذي حققه سيدان بين 1957 و1959.

وضاعف كيرر النتيجة في الدقيقة 57 بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها دي ماريا ليسجل الهدف المئة لباريس سان جيرمان بجميع المسابقات هذا الموسم.

وقلص سايمون الفارق بعدما سجل من مدى قريب مستغلا خطأ دفاعيا من بريسنل كيمبمبي، لكن باريس سان جيرمان واصل تفوقه ليحقق انتصاره العاشر في آخر 11 مباراة بالدوري.

وقاد هدف مبكر من لوك ريمي ليل صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة للفوز 1-صفر بملعبه على ستاد رين الثالث ليقلص الفارق مع منافسه إلى ثلاث نقاط.

وفي مباريات أخرى، فاز موناكو بمباراته الأولى في العام الجديد بعدما تغلب 1-صفر على أنجيه بفضل هدف في الشوط الأول سجله ستيفان يوفتيتش ليتقدم إلى المركز التاسع برصيد 32 نقطة.