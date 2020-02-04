تقارير.. ”مكافحة المنشطات“ تحرم منتخب روسيا من المشاركة في كأس العالم 2022

كشفت تقارير إعلامية النقاب عن منع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لمنتخب روسيا من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وأشارت شبكة ”بي إن سبورتس“ إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ”وادا“ أصدرت عدة عقوبات بحق منع رياضيين روس من المشاركة في محافل دولية، وطالت العقوبة منتخب روسيا.

”وادا“ أصدرت بيانا قالت فيه إنه لا يحق للرياضيين الروس المشاركة في أي بطولة عالمية تقام كل أربع سنوات أو أكثر، لذا وبذلك لن يكون بإمكانهم المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ووفقًا للتقرير سيُسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في بطولة أوروبا المقبلة لكونها قارية وليست عالمية.

وكانت ”وادا“ قد أعلنت منعها الرياضيين الروس من المشاركة في كل المنافسات العالمية دون توضيح مصير مسابقات كرة القدم.