رومينيغه: غوارديولا فكر في إشراك مانويل نوير في وسط الملعب خلال إحدى المباريات

قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، إن بيب غوارديولا، المدير الفني السابق للفريق، كان ”يدرس بجدية“ الدفع بحارس المرمى المخضرم مانويل نوير في خط الوسط خلال إحدى مباريات البوندسليغا.

وتولى غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، مسؤولية النادي البافاري من عام 2013 إلى 2016 وفاز بثلاثة ألقاب للدوري الألماني أثناء وجوده في النادي.

وكشف أسطورة ألمانيا السابق أن المدير الفني الإسباني كان يفكر بجدية بالدفع بنوير في وسط الملعب؛ نظرا لقدراته المتميزة باللعب بقدميه وذلك بعد حسم لقب البوندسليغا بالفعل لصالح بايرن.

وقال رومينيغه لمجلة بايرن الرسمية: ”اخترع مانويل فكرة كون حارس مرمى يلعب بقدميه بشكل مميز وأحدث ثورة في هذا المركز، ما زلت أتذكر كيف فكر بيب غوارديولا بعد الفوز باللقب بجدية في إشراكه في وسط الملعب خلال إحدى المباريات“.

وأضاف رومينيغه أنه كان سيجد صعوبة في إثناء غوارديولا عن هذه الفكرة، والتي فكر بعض مسؤولي النادي البافاري على أنه سيمكن تفسيرها كنوع من الغطرسة من الخصوم، موضحا: ”لكنني مقتنع بأن مانويل كان سيحقق نتائج جيدة في خط الوسط أيضًا“.

وشارك نوير، الذي انضم إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2011، في 365 مباراة مع العملاق الألماني، واحتفظ بنظافة شباكه في 260 مباراة.

ويشتهر عن قائد المنتخب الألماني خروجه كثيرا من مرماه واللعب خارج منطقة جزائه، ويقوم بدور المدافع في بعض الأحيان لإنقاذ مرماه من الانفرادات سواء مع المنتخب أو بايرن ميونخ، ما دفع غوارديولا إلى التفكير بوضعه في وسط الملعب.

ومع ذلك، تم اتخاذ قرار من النادي للحفاظ على نوير بين المرمى على الرغم من اقتراح غوارديولا الذي كان سيتسبب في الكثير من الأزمات مع أندية البوندسليغا في حال تطبيقه.

ويتردد حاليا أن غوارديولا قد يعود إلى بايرن ميونخ بعد نهاية مهمته مع سيتي في ظل تراجع نتائج النادي الإنجليزي، واتساع الفارق مع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 22 نقطة بعد انتهاء 25 جولة من البريميرليغ.