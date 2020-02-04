إصابة جناحه.. ضربة جديدة لبايرن ميونخ

أعلن هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ الألماني أن لاعبه إيفان بيريسيتش سيغيب عدة أسابيع، بعدما تعرض لكسر في الكاحل خلال مران اليوم الثلاثاء.

وأصيب الجناح الكرواتي البالغ عمره 31 عاما في كرة مشتركة مع زميله ألفارو أودريوزولا، وخرج من الملعب بواسطة عربة جولف.

وقال فليك: ”تعرض إيفان لكسر في الكاحل. هذا يعني أنه يحتاج إلى أربعة أسابيع لالتئام الكسر. بعد ذلك ستكون هناك تدريبات للتعافي“.

وأضاف: ”إنها صدمة لنا بعض الشيء؛ لأنه كان مفيدا لنا بتحركاته“.

وانضم بيريسيتش الذي بلغ نهائي كأس العالم 2018 إلى بايرن قادما من إنتر ميلان في أغسطس آب، وقدم خيارات هجومية متعددة وسجل أربعة أهداف في الدوري المحلي.

ويعاني بايرن بالفعل بسبب سلسلة من الإصابات لمجموعة من لاعبيه البارزين. واستعاد صدارة الدوري في الجولة الماضية بينما سيواجه هوفنهايم في الدور الثالث لكأس ألمانيا يوم الأربعاء.