سوشيال ميديا الرياضة.. بنزيما يحتفل بعيد ميلاد ابنته .. بويول يودع قائد برشلونة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما يحتفل بعيد ميلاد ابنته

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة ابنته احتفالا بعيد ميلادها السادس، وعلق اللاعب ”عيد ميلاد سعيد، أنا أحبك كثيرا“.

جيمس ماديسون يبتعد عن الإزعاج

نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ في أحد حمامات السباحة بأمريكا، وعلق اللاعب ”عندما لا ترد على أحد“.

بليز ماتويدي يرسم صورة لديبالا

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صور عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة زميله بليز ماتويدي، بعدما أهدى له الأخير صورة لزميله، وعلق باولو ديبالا ”شكرا لك“.

تامي أبراهام في حفل ملوك الشباب

نشر تامي أبراهام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة أصدقائه في إحدى الحفلات، وعلق اللاعب ”ملوك الشباب“.

بيكهام يعود لشمس ميامي

نشر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ على شواطيء ميامي بأمريكا، وعلق اللاعب ”أحب أن أعود إلى شمس ميامي“.

بويول يودع قائد برشلونة

نشر كارلوس بويول لاعب نادي برشلونة السابق فيديو على موقع ”تويتر“ لقائد برشلونة فيكتور توماس والذي أعلن اعتزاله اليوم بسبب مشاكل في القلب، وعلق بويول ”شكرا على كل شيء“.

أوزيل يحتفل برقمه الجديد مع آرسنال

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه احتفالا برقمه الجديد مع آرسنال بعدما شارك اللاعب أمس في لقائه رقم 250 مع الغانرز.

وعلق اللاعب ”بالأمس شاركت في مباراتي رقم 250 مع الأرسنال، كان لدينا العديد من الصعود والهبوط معًا، لكنني لم أندم أبدًا على قراري بالانضمام إلى هذا النادي، شكرا لكم على كل يوم الدعم الخاص بك يوما بعد يوم“.

Yesterday I've played my 250th game for @Arsenal. We've had many ups and downs together, but I've never regret my decision to join this club. Thank you for all your support day in and day out ❤???????? #YaGunnersYa #M1Ö pic.twitter.com/2hGCMDUOgG

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 3, 2020