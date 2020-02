آخر تطورات أزمة مبابي وتوخيل.. اجتماع مع ليوناردو واللاعب يشكو من التناقض وعدم المساواة

لا تزال الأجواء محتقنة بين كيليان مبابي، والألماني توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل المشاحنات المستمرة بين الطرفين، والتي كان آخرها المشادة الكلامية بينهما بعد استبدال مبابي في مباراة مونبيلييه الأخيرة.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، عقد اجتماعا ثلاثيا مساء أمس الأحد، ضم مبابي وتوخيل، في محاولة لحل الأزمة بينهما، حتى لا تؤثر على الفريق في قادم المنافسات.

وتنتظر باريس سان جيرمان مواجهة نارية أمام بروسيا دورتموند الألماني يوم 18 فبراير الجاري، على ملعب ”سيغنال إدونا بارك“ في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قبل أن يلتقيا مرة أخرى على ملعب ”حديقة الأمراء“ في لقاء الإياب يوم 11 مارس المقبل.

وبحسب ”لوباريزيان“ في تقرير نشرته اليوم الاثنين، فإن اللقاء بين مبابي وتوخيل بحضور ليوناردو كان باردا للغاية، إلا أن مبابي أبدى بشكل مباشر عدم رضاه عن طريقة توخيل في التعامل معه.

Mbappé angry at his coach, Thomas Tuchel because he was subbed. Hehe imagine doing this to a Jose Mourinho ???????????????????? pic.twitter.com/NnuZDQJ5MU

