لاعبون يشتبكون مع مشجع اقتحم الملعب لتندلع أعمال شغب بالبرازيل (فيديو)

توقفت مباراة قمة برازيلية في كرة القدم، يوم الأحد، بعدما اقتحم مشجع الملعب وتعرض للسقوط من لاعب من الفريق المنافس قبل أن يتعرض هذا اللاعب لركلة بشكل غير متعمد من أحد زملائه.

وكان أفاي متقدما 2-صفر خارج أرضه أمام غريمه فيجيرينسي في فلوريانوبوليس، بينما أظهرت لقطات الفيديو أن مشجعا لا يرتدي قميصا اقتحم الملعب نحو مقاعد بدلاء الفريق الزائر.

وأسقط الحارس البديل جليدسون هذا المشجع قبل أن يأتي لاعب آخر من أفاي، وهو برونو سيلفا، ويحاول ركل الرجل، الذي كان ساقطا على الأرض، لكنه وبشكل غير متعمد ركل زميله بدلا من ذلك.

ودخلت الشرطة الملعب وأخرجت المشجع، بينما حاول كثيرون اقتحام الحواجز الموجودة حول الملعب.

En el clásico catarinense, Bruno Silva, de Avaí, fue reemplazado y cargó a los hinchas del Figueirense. Uno lo fue a buscar. El arquero suplente de Avaí lo frenó y Bruno Silva terminó golpeando a su compañero.#FútbolBrasilero ????????pic.twitter.com/bU2Vmz8y80 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) February 2, 2020

وأظهرت الصور وجود شجار بين مشجعي فيجيرينسي أنفسهم بينما تحطم العديد من حواجز الملعب.

وذكرت تقارير برازيلية أن المشكلة بدأت عند استبدال برونو سيلفا وتعرضه لهتافات مسيئة من مشجعي فيجيرينسي، بينما رد اللاعب بإشارات غير لائقة بعد الخروج من الملعب.

Briga no clássico Avai x Figueirense pic.twitter.com/zN4p00PerL — Mayron araujo (@Mayronarauj) February 2, 2020

ويلعب الفريقان في دوري الدرجة الثانية البرازيلي رغم أن هذه المباراة أقيمت في بطولة إقليمية. وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم استئناف اللعب دون تغيير في النتيجة.