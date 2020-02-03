 لاعبون يشتبكون مع مشجع اقتحم الملعب لتندلع أعمال شغب بالبرازيل (فيديو) – إرم نيوز‬‎

لاعبون يشتبكون مع مشجع اقتحم الملعب لتندلع أعمال شغب بالبرازيل (فيديو)

لاعبون يشتبكون مع مشجع اقتحم الملعب لتندلع أعمال شغب بالبرازيل (فيديو)

المصدر: رويترز

توقفت مباراة قمة برازيلية في كرة القدم، يوم الأحد، بعدما اقتحم مشجع الملعب وتعرض للسقوط من لاعب من الفريق المنافس قبل أن يتعرض هذا اللاعب لركلة بشكل غير متعمد من أحد زملائه.

وكان أفاي متقدما 2-صفر خارج أرضه أمام غريمه فيجيرينسي في فلوريانوبوليس، بينما أظهرت لقطات الفيديو أن مشجعا لا يرتدي قميصا اقتحم الملعب نحو مقاعد بدلاء الفريق الزائر.

وأسقط الحارس البديل جليدسون هذا المشجع قبل أن يأتي لاعب آخر من أفاي، وهو برونو سيلفا، ويحاول ركل الرجل، الذي كان ساقطا على الأرض، لكنه وبشكل غير متعمد ركل زميله بدلا من ذلك.

ودخلت الشرطة الملعب وأخرجت المشجع، بينما حاول كثيرون اقتحام الحواجز الموجودة حول الملعب.

وأظهرت الصور وجود شجار بين مشجعي فيجيرينسي أنفسهم بينما تحطم العديد من حواجز الملعب.

وذكرت تقارير برازيلية أن المشكلة بدأت عند استبدال برونو سيلفا وتعرضه لهتافات مسيئة من مشجعي فيجيرينسي، بينما رد اللاعب بإشارات غير لائقة بعد الخروج من الملعب.

ويلعب الفريقان في دوري الدرجة الثانية البرازيلي رغم أن هذه المباراة أقيمت في بطولة إقليمية. وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم استئناف اللعب دون تغيير في النتيجة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري البرازيلي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث