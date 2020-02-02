الفيفا ينهي تدخله ”الإصلاحي“ في الكاف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنهاء تدخله في شؤون الاتحاد الأفريقي (الكاف) بعد تسريع مهمته التي استمرت 6 شهور بإعادة هيكلة الاتحاد القاري واكتمال ”المهمة بنجاح“.

وأكد الفيفا أيضًا أن دور أمينه العام فاطمة سامورا ”كمندوب عام لأفريقيا“ انتهى، أمس، في الأول من فبراير/ شباط الحالي.

وتولى الفيفا بشكل فعال إدارة الاتحاد الأفريقي عقب فضائح فساد طالت الكاف العام الماضي، بينها مزاعم ضد رئيسه أحمد أحمد الذي نفى هذه الادعاءات.

وأكد الفيفا حينها أن أحمد، الوزير السابق في بلده مدغشقر، خضع للتحقيق من قبل لجنة القيم رغم أنه لم يتم إيقافه.

واحتجزت السلطات الفرنسية أحمد لفترة قصيرة في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن تحقيقات تتعلق بالفساد.

وقال الفيفا إن اللجنة التنفيذية للكاف تلقت عدة مقترحات في الرباط، اليوم، عقب نهاية مهمة الفيفا.

وبين هذه المقترحات إنشاء مجموعة محترفة من الحكام يمولها الفيفا بالتعاون مع الكاف، وإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في البنية الأساسية، بما في ذلك الملاعب في جميع الدول الأعضاء بالكاف البالغ عددها 54 بلدًا.

وتضمنت الاقتراحات أيضًا إنشاء بطولة دوري أفريقي أشار إليها غياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال كلمته، أمس السبت، وطالب كذلك بالبحث عن مبادرات جديدة في منافسات الناشئين والسيدات والمنتخبات الوطنية وخطة ”للحكم الرشيد“ من 100 نقطة.

وأضاف الفيفا:“الفيفا يشعر بالرضا لأن الجهود المشتركة التي بذلها مع الكاف قد انتهت خلال الإطار الزمني المقترح منذ البداية.