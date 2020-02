طرد لاعب في البرازيل بعد الاحتفال بهدفه مع الجماهير (فيديو وصور)

طُرد جاندرسون لاعب وسط كورنثيانز بسبب الاحتفال بهدفه في الفوز 2/0 على سانتوس في بطولة باوليستا لكرة القدم اليوم الأحد وقال بعد ذلك إنه نسي حصوله على إنذار سابق.

وفي بداية الشوط الثاني هز اللاعب البالغ عمره 20 عاما الشباك، ثم ركض خلف المرمى وذهب للاحتفال مع جماهير كورنثيانز التي احتضنته.

وعند عودته إلى الملعب حصل على الإنذار الثاني بعدما حصل على الأول عقب خطأ في الشوط الأول.

وقال: ”للأسف نسيت حصولي على إنذار سابق من الحماس بهدفي الأول في القمة وذهبت للاحتفال مع الجماهير“.

وانتقد بعض المعلقين اللوائح التي أدت للطرد. ووفقا للوائح فاللاعب لا يحصل على إنذار عند ترك الملعب للاحتفال، لكن يجب على اللاعبين العودة في أسرع وقت ممكن.

ويضيف القانون أنه في حالة ”تسلق الأسوار و/أو الاقتراب من الجماهير بطريقة يمكن أن تتسبب في مشاكل أمنية و/أو تتعلق بالأمان“ يحصل اللاعب على إنذار لكن جاندرسون خرج فقط عن حدود الملعب.

وصعد اللاعب خطوات لكنه لم يتسلق السور للوصول إلى الجماهير وأصبح الأمر معتمدا على التفسير هل كان ذلك مخاطرة أمنية أم لا.

Após marcar um gol no clássico contra o Santos e comemorar com a torcida, Janderson levou o segundo amarelo e foi expulso! E aí, o que achou? pic.twitter.com/5tjqRQuBEB

Gol do Corinthians! Janderson faz 2 a 0 no início do segundo tempo. Como ele já tinha cartão amarelo, foi expulso após subir a escada da Arena para comemorar

Acompanhe o clássico: https://t.co/u5PAfCSGIR pic.twitter.com/5RvK2UrPm4

— globoesportecom (@globoesportecom) February 2, 2020