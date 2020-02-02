تجدد الصدام بين مبابي وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان (شاهد)

تسبب رد فعل مبابي لحظة استبداله في الدقيقة (69) خلال مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه ونزول إيكاردي بدلا منه، والذي كان تحت أنظار الجماهير التي سرعان ما سجّلت هذا الحادث بهواتفها المحمولة، في هبوب عاصفة حاول توخيل احتواءها حتى هذه اللحظة.

لم يكن هذا الصدام هو الأول، لكنه كان الأوضح على الإطلاق.

منذ تولي المدرب الألماني تدريب الفريق في عام 2018 لم يكن التوافق بينهما هو الأفضل، ولكن هذا لم يمنع مهاجم المنتخب الفرنسي من أن يصبح أحد العلامات الكبيرة في كرة القدم الفرنسية.

وقال المدرب الألماني ”أنا الذي يقرر من يغادر الملعب ومن يدخل. كيليان ذكي للغاية ويعلم ما يفعله جيدا، فهو غضِب بسبب استبداله وهو أمر يفعله أي لاعب، هذه ليست صورة جيدة، ولكننا أيضا لسنا النادي الوحيد الذي يحدث فيه هذا الموقف، هذا ليس جيدا، ولذا يجب علينا التحدث“.

وأضاف: ”أوضحت له لمَ قمت باستبداله، سأستمر في اتخاذ القرارات الرياضية، نحن لا نلعب التنس، بل كرة القدم ولذا يجب احترام الجميع“.

وظهر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مستاء من مدربه توماس توخيل لحظة استبداله في الدقيقة (69) خلال مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي، التي انتهت بفوز الـ“بي إس جي“ بخماسية نظيفة.

وقام توخيل بإخراج المهاجم الشاب، الذي سجل واحدا من الأهداف الخمسة لفريقه، من اللقاء وإشراك الأرجنتيني ماورو إيكاردي بدلا منه، وأظهر مبابي استياءه من مدربه بعد مغادرته أرض الملعب، وذلك بعدما أوقفه المدرب لتفسير سبب خروجه ولكن لم يرغب اللاعب في سماع شيء وحاول الابتعاد عنه أكثر من مرة.

ولا تعد هذه هي الواقعة الأولى بين المدرب واللاعب، إذ حدث نفس الأمر سابقا خلال مواجهة مونبلييه أيضا وفي دوري الأبطال أمام غلطة سراي وكلوب بروغ.