سوشيال ميديا الرياضة: بنزيما يحتفي بصدارة ريال مدريد.. وروديجر يعتذر لجماهير تشيلسي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بنزيما: لا يوجد سوى مدريد واحد

نشر كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء احتفاله بالهدف الذي سجله اليوم في شباك نادي أتلتيكو مدريد في المباراة التي حسمها النادي الملكي بهدف نظيف، وعلق اللاعب قائلًا:“لا يوجد سوى مدريد واحد فقط“.

دافيد فيا يسوق نجوم كرة القدم الأمريكية

نشر النجم الإسباني دافيد فيا فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يسدد كرة الرغبي، وأعلن اللاعب استعداده لتسويق نجوم كرة القدم الأمريكية حيث علق قائلًا:“على استعداد لحدث يوم غدٍ، مرحبًا أنا وكيل مجاني إذا كنت بحاجة إلى اللعب“.

فينالدوم يشكر جماهير ليفربول

نشر جورجينيو فنالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه أثناء الاحتفال بالفوز الذي حققه الريدز اليوم على حساب ساوثهامتون برباعية نظيفة، ووجه اللاعب الشكر لجماهير ليفربول، حيث علق قائلًا:“نعم أداء فريق رائع، 4 أهداف وشباك نظيفة، شكرًا لدعمكم المدهش كما هو الحال دائمًا أنفيلد“.

أنتونيو روديجر يعتذر لجماهير تشيلسي

نشر أنتونيو روديجر لاعب نادي تشيلسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء الاحتفال بأحد الأهداف التي سجلها في شباك ليستر سيتي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وعلق اللاعب:“من الجيد تسجيل هدفين، لكنني كنت أفضل الفوز بعيدًا، ويجب أن نأخذ الدفع ونواصل العمل“.

Good to score 2 goals, but I would have preferred the away victory …, we have to take the draw & keep working. Thx for the away support ???????????????? #Hustle #AlwaysBelieve @chelseafc pic.twitter.com/RAgqL2HqK7 — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) February 1, 2020

هالاند يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالدوري الألماني

أبرزت الصفحة الرسمية لنادي بروسيا دورتموند الألماني الرقم القياسي الذي حققه إيرلينغ هالاند لاعب الفريق والذي نجح في تسجيل 7 أهداف في أول 3 مباريات له، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلقت قائلة:“أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجل 7 أهداف في أول 3 مباريات“.

The first player in Bundesliga history to score 7 goals in their first 3 games ???????????? pic.twitter.com/k9UtqEPHZv — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 1, 2020

مولر فخور بالثنائي القاتل

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة ليون غوريتسكا، حيث وصفت الصفحة الرسمية للنادي الثنائي مولر وغوريتسكا بالثنائي القاتل بعدما نجحا بقيادة الفريق البفاري للفوز على ماينز اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأبدى اللاعب سعادته بتلك الثنائية

أوزيل يستعرض مهاراته

نشر مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق، وظهر اللاعب وهو يستعرض مهاراته وعلق أوزيل قائلًا:“من استعدادات اليوم“.

لوكاس دينييه يحتفل بالريمونتادا

نشر لوكاس دينييه لاعب نادي إيفرتون صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه أثناء الاحتفال بالفوز الكبير على نادي واتفورد بالدوري الإنجليزي والعودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث علق اللاعب:“يا لها من عودة“.

ناني يتعجب من مظهر نجله

نشر النجم البرتغالي لويس ناني لاعب نادي أورلاندو سيتي صورًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجله بالشارب، وعلق اللاعب:“ماذا يحدث هنا، لقد كنت بعيدًا في معسكر بريسينسون لفترة طويلة لدرجة أنني لا أستطيع التعرف على ابني، نشأ بسرعة“.