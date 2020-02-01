بايرن ميونخ يهزم ماينتس.. وهالاند يواصل التسجيل مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

أحرز بايرن ميونخ 3 أهداف في أول 26 دقيقة ليفوز 3-1 على مستضيفه ماينتس، اليوم السبت، ويتقدم بفارق نقطتين في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بانتصاره السادس على التوالي في البطولة.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي، متصدر قائمة هدافي الدوري، التسجيل في الدقيقة الثامنة محرزًا هدفه 22 في المسابقة، ثم أضاف توماس مولر وتياغو ألكانتارا هدفين ليرفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة متقدمًا بنقطتين على رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يستضيف بروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق من اليوم.

وكانت بداية بايرن السريعة كافية لحسم المباراة ولم يشكل ماينتس الذي قلص الفارق في نهاية الشوط الأول عبر يرميا سانت يوسته، خطورة حقيقية على مرمى الفريق الضيف.

وحقق بايرن رقمًا قياسيًا له بتسجيل 58 هدفًا في أول 20 مباراة في الدوري مما سيعزز من موقف المدرب المؤقت هانز فليك الذي لم يتضح مستقبله مع الفريق حتى الآن.

واستمتع دورتموند بسيطرة أكبر وسحق ضيفه أونيون برلين 5-صفر بفضل ثنائية النرويجي إيرلينغ هالاند.

وافتتح جيدون سانشو التسجيل في الدقيقة 13 وعزز هالاند من تقدم دورتموند بعد ذلك بخمس دقائق.

وأحرز دورتموند هدفين سريعين في الشوط الثاني عبر ماركو رويس وأكسل فيتسل قبل أن يضيف هالاند هدفه السابع في الدوري في 3 مباريات.

وسجل المهاجم النرويجي في أول لقاء يلعبه منذ البداية هدفين في مرمى يونيون برلين ليرفع رصيده لـ7 أهداف في 3 لقاءات، لكنه لعب اللقاءين الأولين بديلًا وشارك في 57 دقيقة فقط ليبلغ مجموع الدقائق التي لعبها 133 دقيقة.

ويسجل هالاند هدفًا كل 19 دقيقة، وأصبح من كبار هدافي أوروبا، ولولا لعبه في نصف الموسم لصالح سالزبورغ النمساوي لتصدر ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.

ويحتل إيرلينغ هالاند حاليًا المركز الرابع في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 38 نقطة خلف مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي المتصدر برصيد 46 نقطة والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة والألماني تيمو فيرنير مهاجم لايبزيغ الألماني برصيد 40 نقطة.

وخلال نفس اللقاء دخل الإنجليزي سانشو تاريخ الدوري الألماني الدرجة الأولى حين سجل الهدف الأول في اللقاء لصالح بروسيا دورتموند ورفع رصيده إلى 25 هدفًا في الدوري الألماني.

وأصبح النجم الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، ثالث هدافي الدوري الألماني برصيد 12 هدفًا وأصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني يصل لـ25 هدفًا قبل أن يبلغ من العمر 20 عامًا.