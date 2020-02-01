ديوكوفيتش يسعى لتعزيز رقمه القياسي العالمي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

في ظل تقدم بعض المواهب الشابة على حساب الكبار، تقترب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من نهايتها عندما يلتقي حامل اللقب الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش مع النمساوي دومينيك تيم في مواجهة بين جيلين في المباراة النهائية غدا الأحد.

وسيسعى ديوكوفيتش – وهو المرشح الأبرز للفوز – إلى تعزيز رقمه القياسي العالمي بحصد اللقب الثامن في ملاعب ملبورن بارك بعد أن شق طريقه حتى مباراة الحسم دون أي مفاجأة لأي شخص.

لكن منافسه المقبل هو الذي أثار بعض التساؤلات والدهشة، وهو منافس يختلف تماما عن المنافسين الذين واجههم اللاعب الصربي حتى وصوله للمباراة النهائية.

وخلال 7 مباريات نهائية في البطولة لم يخسر فيها واجه ديوكوفيتش 3 لاعبين فقط عندما هزم نادال في 2012 و2019، وعندما هزم آندي موراي 4 مرات في 2011 و2013 و2015 و2016، وعندما فاز على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في 2008 ليحصل على لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.

وعندما يقابل تيم فإن ديوكوفيتش سيلتقي مع منافس لم يسبق له مواجهته في ملاعب ملبورن بارك وخسر أمامه في الآونة الأخيرة على الملاعب الصلبة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال وعلى الملاعب الرملية خلال قبل نهائي فرنسا المفتوحة.

ومقارنة مع نادال وموراي اللذين خسرا مرات عديدة أمام ديوكوفيتش في بطولات كبرى على الملاعب الصلبة فإن تيم (26 عاما) يدخل نهائي الغد دون أي ذكريات مؤلمة تقريبا.

كما أن تيم يقدم أفضل أداء في مسيرته حاليا.

وعزز تيم موقعه كمنافس قوي على الملاعب الصلبة بفوز هائل في 4 مجموعات على نادال في دور الـ8.

ولم تكشف المباراة فقط عن قوة تيم الهائلة وقدرته غير العادية على التحمل بل أثبتت أيضا قدرته على التماسك تحت الضغط وشجاعته في اقتناص الفرصة عندما تأتي.

وربما لا يملك تيم الخبرة الكبيرة في البطولات الكبرى مثل الثلاثة الكبار وهم نادال وديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر، لكنه بالتأكيد يملك ضربة خلفية هائلة بيد واحدة ساعدته على الفوز على الألماني الشاب ألكسندر زفيريف في قبل النهائي وفي الفوز على نادال في دور الـ8 أيضا.

وعانى ديوكوفيتش في مواجهة الضربات الخلفية القوية قرب خط الملعب أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي حصد 3 ألقاب كبرى والذي فاز على اللاعب الصربي في طريقه لحصد اللقب في ملبورن بارك في 2014 وفي نهائي بطولتي فرنسا وأمريكا المفتوحتين.

وللفوز على ديوكوفيتش، الذي يتميز بسرعة فريدة على أرض الملعب وبقدرة غير عادية على الدفاع، سيحتاج تيم إلى الشجاعة التي لعب بها في مواجهة نادال وزفيريف.

وسيدخل ديوكوفيتش (32 عاما) المباراة النهائية بكل نشاط وحيوية بعد حصوله على يوم راحة إضافي بعد فوزه بـ3 مجموعات متتالية في قبل النهائي على السويسري روجر فيدرر الخميس الماضي.

وبالتأكيد سيسعى ديوكوفيتش – وهو الوحيد من الثلاثة الكبار المستمر في البطولة – إلى تعزيز هيمنة هذا الثلاثي على الألقاب الكبرى إلى 13 لقبا على التوالي غدا.

لكن هذه السيطرة ربما لا تستمر طويلا بعد ذلك في ظل وجود وإصرار الجيل المنتمي إليه تيم.