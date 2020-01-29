تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بروسيا دورتموند.. وموعد تفعيله

ذكرت صحيفة “ بيلد “ الألمانية، أن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند فرض على إدارة بروسيا دورتموند وضع شرط جزائي في عقده، وهو ما تمت الموافقة عليه من طرف الفريق الألماني، لكن بشروط تضمن حقوقه المالية.

وبحسب الصحيفة فاللاعب كان يرغب في شرط جزائي يصل لـ 50 مليون يورو، لكن إدارة بروسيا دورتموند رفعت المبلغ لـ 75 مليون يورو، بالإضافة لكل الأموال التي تسلمها اللاعب ووكيله في حال قرر دفع الشرط الجزائي للرحيل.

كما فرض الفريق الألماني موعد تفعيل الشرط الجزائي في صيف 2021 بدلا من الصيف القادم؛ ليملك الفرصة لبيعه بمبلغ أكبر في حال تلقيه عروضا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتألق المهاجم النرويجي سريعا رفقة الفريق الألماني، حيث سجل 5 أهداف في لقاءين كبديل وشارك لمدة 57 دقيقة فقط بمعدل هدف كل 12 دقيقة تقريبا.

ويحلم إيرلينغ هالاند البالغ 19 سنة باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل، وكان قريبا من الرحيل نحو مانشستر يونايتد الذي حاول ضمه بكل الطرق.

كما كان اللاعب تحت مراقبة كبار أوروبا برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول لكنه فضل الرحيل نحو بروسيا دورتموند؛ لسمعة الفريق الألماني في منح الفرصة للاعبين شباب.

ودفع بروسيا دورتموند 20 مليون يورو فقط لضم هالاند من فريق سالزبورغ النمساوي وقد يبعه بأكثر من 4 أضعاف المبلغ في الصيف القادم، لو رغب في التخلي عن خدماته لفريق كبير.