عناوين الصحف الرياضية: ”برشلونة يتخلى عن رودريغو“.. و“الكأس قبل الديربي“.. وصدام ”إبراهيموفيتش – كريستيانو رونالدو“ (صور)

شكل فشل نادي برشلونة في التعاقد مع مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو، والاعتداء على منزل المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات كأس ملك إسبانيا وأخبار الأندية السعودية ولقاءات دوري أبطال آسيا وأخبار الانتقالات الشتوية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء سرقسطة ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”كأس السوبر“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة انتقال مهاجم فالنسيا رودريغو لبرشلونة، وكتبت: ”برشلونة يتخلى عن رودريغو“.

كما اهتمت بالعرض الأخير لأتلتيكو مدريد لباريس سان جيرمان للتخلي عن مهاجمه الأوروغوياني إيدينسون كافاني.

سبورت

ركزت الصحيفة على فشل صفقة انتقال مهاجم فالنسيا رودريغو إلى برشلونة، وكتبت: ”رودريغو لا“، كما تحدثت عن كارليس بيريز، وكتبت: ”كارليس بيريز يرحل لروما بـ15 مليون يورو“.

وتحدثت الصحيفة عن لقاء ريال سرقسطة ومدريد في كأس الملك، وكتبت: ”زيدان يأخذ بجدية الكأس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة انتقال رودريغو، مهاجم فالنسيا، لبرشلونة، وكتبت: ”نبض بواسطة رودريغو“.

كما تحدثت عن تصريحات بارتوميو رئيس برشلونة، وكتبت: ”بارتوميو: لدينا الثقة التامة في كيكي سيتين“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال سرقسطة وريال مدريد في كأس الملك وإراحة زيدان لعدد من لاعبيه الأساسيين، وكتبت: ”الكأس قبل الديربي“.

كما اهتمت بصفقة انتقال إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، إلى أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”تأخر صفقة انتقال كافاني لأتلتيكو مدريد“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على صفقة البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم سبورتينغ لشبونة، وكتبت: ”مانشستر يونايتد أنهى صفقة فيرنانديز“.

كما تحدثت عن هجوم مجموعة من المشجعين على منزل المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”مهاجمة منزل إد وودورد“.

كما اهتمت بتأهل أستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين بعد تجاوز ليستر سيتي واحتفال جماهيره بدخول الملعب بعد نهاية اللقاء.

ميرور

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة أستون فيلا وتأهله لنهائي كأس رابطة المحترفين بعد تجاوز ليستر سيتي واحتفال جماهيره، وعنونت: ”تريزيغيه يحصد الجائزة“، تم حمل اللاعب من قبل الجماهير بعد هدف دراماتيكي متأخر يضمن للفريق مقعدا في ويمبلي.

وانتقلت لرصد تصريحات يورغن كلوب، مدرب ليفربول، وانتقاده للاتحاد الإنجليزي بسبب مباراة الإعادة في الكأس، قائلا ”لن يتم الاستهزاء بي“، كلوب: ”أنا أحتج لماذا يجب عليّ التواجد في لقاء الإعادة؟“.

-اليونايتد يوافقون على دفع مبلغ 67 مليون جنيه إسترليني من أجل فيرنانديز.

الغارديان

رصدت الصحيفة مباراة أستون فيلا وتأهله لنهائي كأس رابطة المحترفين بعد تجاوز ليستر سيتي، وعنونت: ”الفيلانز هم الأبطال“، هدف تريزيغيه المتأخر يصعد برجال دين سميث إلى ويمبلي لنهائي كأس الكاراباو، إذ إن قلوب ليستر سيتي محطمة بعد لقاء الإياب الدراماتيكي.

-صفقة اليونايتد.. سولشاير يحصل على رجله المنشود بمبلغ 46.5 مليون جنيه إسترليني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على العنف الجنسي في الرياضة من خلال عدة تصريحات لرياضيين تعرضوا للتحرش والعنف الجنسي وأكدت أن هناك نهاية لفترة التستر والصمت.

كما تحدثت عن صفقة انتقال إيدينسون كافاني من باريس سان جيرمان لأتلتيكو مدريد ومحاولة الفريق الفرنسي إفشالها.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا، إذ سيواجه يوفنتوس وكتبت: ”إبراهيموفيتش – كريستيانو رونالدو مواجهة في الكأس“.

كما تحدثت عن صفقة انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن لإنتر ميلان، وكتبت: ”حاد إنتر ميلان“.

واهتمت بصراع ساري وكونتي، وكتبت: ”ساري – كونتي: عزلة الرقم واحد“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد تجاوزه تورينو، وكتبت: ”الجحيم تورينو“.

كما تحدثت عن تكريم سان سيرو لأسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت خلال اللقاء لكون نجم كرة السلة كان أحد عشاق ميلان.

كما اهتمت بمستقبل الألماني إيمري تشان لاعب يوفنتوس، وكتبت: ”تشان مرحبا“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على خبر تمديد الربيعي لعقده مع الأهلي، وكتبت: ”جدية الأهلي حسمت أمري“.

كما تحدثت عن أخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر: ”النصر يستعيد أمرابط“، وكتبت عن أبها: ”عقوبة تنتظر لاعب أبها“، وكتبت عن الاتحاد: ”كات يريح اللاعبين“.

كما اهتمت بتأهل الأهلي لدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكتبت: ”عبر بجزائية“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تفاعل الشخصيات العامة مع وفاة الأسطورة كوبي براينت، وكتبت: ”محمد بن زايد يتصدر 20 قيادة عالمية تفاعلت مع رحيل كوبي براينت“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي وتعادل النصر والوصل، وكتبت: ”ديربي بر دبي دون أهداف“.

وتحدثت -أيضا- عن تأهل العين الإماراتي لدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكتبت: ”الزعيم سعيد في انطلاق المهمة الآسيوية“.

كما اهتمت بإياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين قطبي مانشستر وكتبت: ”البلو مون والشياطين الحمر حوار الثقة والكبرياء“.

البيان الرياضي

رصدت الصحيفة مصرع براينت، وعنونت: ”محمد بن زايد ينعى أسطورة السلة كوبي براينت“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي وتعادل النصر والوصل، وعنونت: ”ديربي بر دبي أبيض“.

ورصدت اختيار نادي آرسنال دبي لإقامة معسكره الشتوي المقبل.