بسبب فيروس كورونا.. نقل بطولة مؤهلة لمسابقة كرة السلة في أولمبياد طوكيو من الصين إلى صربيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة نقل بطولة مؤهلة لمسابقة كرة السلة للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020 من الصين إلى صربيا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الإثنين، إن البطولة التي كانت مقررة بين السادس والتاسع من فبراير شباط في مدينة فوشان ستقام في بلغراد خلال الفترة ذاتها.

وأضاف البيان، ”بعد تقييم دقيق للتطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ووضع سلامة اللاعبات وأعضاء الفرق والوفود المشاركة في المقام الأول، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد تغيير مكان إقامة البطولة“.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وارتفع عدد الوفيات بسبب تفشي الفيروس في الصين إلى 81، وقفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بنحو 30% إلى 2744، نصفهم تقريبا في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.

وكان من المقرر أن تستضيف بلغراد بالفعل واحدة من 4 بطولات مؤهلة لمسابقة كرة السلة للسيدات في الأولمبياد.

وتستضيف فرنسا وبلجيكا البطولتين المتبقيتين.