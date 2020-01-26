نيمار يكرم كوبي براينت خلال فوز باريس سان جيرمان على ليل في الدوري الفرنسي (فيديو)

أهدى النجم البرازيلي نيمار هدفه الثاني في مرمى ليل من ركلة جزاء إلى الأسطورة الراحل كوبي براينت الذي توفي في تحطم طائرة مروحية اليوم الأحد.

وسجل نيمار هدفين في فوز باريس سان جيرمان خارج أرضه بثنائية نظيفة على ليل في الدوري الفرنسي وكان الهدف الثاني من ركلة جزاء ذهب بعدها نيمار إلى الكاميرا وأشار بيديه بالرقم 24 وهو رقم قميص أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) الراحل.

وأبدى نيمار البالغ عمره 27 عاما في أكثر من مناسبة اعجابه ببراينت، وقد عرف بوفاته قبل وقت قصير من بدء مباراة سان جيرمان وليل وبدا حزينا للغاية عقب تسجيله الهدف.

Neymar’s tribute to Kobe Bryant #24. Huge respect. pic.twitter.com/hyud3hEQ4K — World Cup (@FlFAWC2018) January 26, 2020

وسجل المهاجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا هدفين ليقود فريقه باريس سان جيرمان إلى خطوة جديدة للأمام في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه ليل في مباراتهما اليوم الأحد بالمرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع مارسيليا صاحب المركز الثاني إلى عشر نقاط وتجمد رصيد ليل عند 31 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وتوفي النجم المعتزل براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومعه ابنته غيانا البالغ عمرها 13 عاما.

وقضى براينت ، الذي اعتزل في 2016 أول عشرة مواسم مع ليكرز بالقميص 8 وآخر عشرة في مسيرته رقم 24 ليتم حجب الرقمين بعد اعتزاله.

وشكل براينت شراكة رائعة مع شاكيل أونيل في الملعب وقاد ليكرز إلى ثلاث بطولات متتالية للدوري من عام 2000 إلى 2002.

وأشعلت وفاته المفاجئة الحزن في جميع أنحاء العالم سواء الرياضي أو غير الرياضي خاصة كرة السلة حيث قال النجم السلوفيني لوكا دونشيتش من فريق دالاس مافريكس: ”لا أرجوكم لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا من فضلك.“.

وقال كيفن لوف مهاجم كليفلاند كافالييرز: ”أرجوك لا. أرجوك لا. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحًا“.

وأضاف تريستان طومسون: ”آمل أن يكون هذا غير حقيقي !!! لا كوبي“.

لعب براينت دور البطولة على مدار عقدين من الزمن مع فريق لوس أنغلوس ليكرز حيث حصد خمس بطولات تاريخية وخاض 18 مباراة لكل النجوم.

وانتقل براينت مباشرة إلى NBA من المدرسة الثانوية حيث فاز ببطولة ولاية بنسلفانيا في عام 1996 ولعب في شارلوت هورنتس قبل انتقاله إلى ليكرز.

ولد كوبي في فيلادلفيا ويبلغ طوله 1.99 سم ووزنه 96 كغم ولعب في ليكرز منذ موسم 1996 حتى اعتزاله نهاية موسم 2016.

واختير أفضل لاعب في النهائي مرتين وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرة واحدة موسم 2008 وحاز على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم أربع مرات، وتم اختياره في أفضل تشكيلة للموسم 11 مرة.