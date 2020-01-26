نقل مباريات في كأس الاتحاد للتنس خارج الصين بسبب فيروس كورونا

نُقلت مباريات مجموعة آسيا ومنطقة الأوقيانوس في بطولة كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات خارج الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة 56 شخصا حتى الآن في البلاد.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إن مباريات المجموعة في المدة من الرابع وحتى الثامن من فبراير شباط والتي تضم الصين وتايوان والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان ستنقل من دونغوان إلى نورسلطان عاصمة قازاخستان.

وأضاف البيان ”القرار بنقل مباريات المجموعة إلى مكان مختلف جاء بسبب القيود على السفر في الصين في الوقت الحالي وبعد استشارات مع مستشارين أمنيين مستقلين“.

وسيتأهل فريقان من المجموعة إلى أدوار خروج المغلوب لكأس الاتحاد في أبريل نيسان.

وفي الأسبوع الماضي نقلت اللجنة الأولمبية الدولية تصفيات الملاكمة المؤهلة لأولمبياد طوكيو الشهر المقبل من الصين إلى الأردن.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد في بيان إنه تم نقل التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي تضم أستراليا وتايوان وتايلاند والصين من نانجينغ بالصين إلى سيدني في أستراليا.