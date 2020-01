نقل تصفيات أولمبية من الصين بسبب فيروس كورونا

قال مسؤولون رياضيون في آسيا اليوم الأحد، إن الصين انسحبت من استضافة دورة رباعية لكرة القدم النسائية مؤهلة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 بسبب مخاوف صحية تتعلق بفيروس كورونا في أراضيها.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: إنه تقرر نقل الدورة التي كانت مقررة في نانجينغ ما بين الثالث والتاسع من فبراير شباط المقبل إلى سيدني الأسترالية.

وكانت الصين أعلنت في الأسبوع الماضي، نقل الدورة إلى نانجينغ قبل قرارها بالانسحاب.

وسيشارك في الدورة منتخبات أستراليا وتايوان وتايلاند والصين.

وأضاف البيان ”أبلغنا الاتحاد الصيني لكرة القدم بانسحابه من استضافة الدورة النسائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.. وهي الجولة النهائية من تصفيات المجموعة الثانية“.

وأضاف ”ومن ثم قام الاتحاد الآسيوي بالتنسيق مع الاتحاد الأسترالي وتقرر ترشيح سيدني الأسترالية للاستضافة“.

وأكمل ”قال الاتحاد الصيني إنه قرر الانسحاب من الاستضافة بسبب الأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية“.

