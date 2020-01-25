سوشيال ميديا الرياضة: بودولسكي سعيد بالعودة لرقمه المفضل.. وماديسون يواسي أحد مشجعي برينتفورد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غندوزي ينحني لعد مسامير حذاء أوزيل

نشر مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع زميله ماتيو غندوزي وهو يربط له الحذاء، وعلق أوزيل: ”حان الوقت للانحناء والترحيب ببريداتور الجديد، كم عدد المسامير؟“.

إريك تشوبو في دوري الـnba مع حبيبته

نشر إريك تشوبو، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة حبيبته أثناء حضورهما لإحدى مباريات بطولة الـNBA، وعلق اللاعب: ”حبيبتي والسلة، فريق قوي“.

إبراهيموفيتش في ملعب التنس

نشر زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب آسي ميلان الإيطالي، صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لملعب باديل زينتر لكرة التنس، وعلق اللاعب: ”أفضل مرفق تنس في العالم“.

ماديسون يواسي أحد مشجعي برينتفورد

نشر جيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يواسي أحد مشجعي نادي برينتفورد عقب خسارة فريقه اليوم أمام فريق الثعالب بهدف دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلق اللاعب: ”سحر كأس الاتحاد الإنجليزي، كل التوفيق لبرينتفورد في بقية الموسم“.

مودرتيش يغازل ابنته

نشر لوكا مورديتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يغازل ابنته، وعلق اللاعب قائلا : ”سوفيا“.

فالكاو يتضامن مع ضحايا زلزال تركيا

حرص فالكاو، لاعب نادي غالطة سراي التركي، على التضامن مع ضحايا الزلزال الذي وقع بدولة تركيا، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”أود أن أعرب عن تضامني مع الناس في أيلازيج ومالاتيا وجميع الشعب التركي من أجل الأخبار المحزنة حول الزلزال، صلاتي للعائلات والأشخاص المتضررين“.

I would like to express my solidarity with the people in Elazig, Malatya and all Turkish people for the sad news about earthquake. My pray for the families and people affected. — Radamel Falcao (@FALCAO) January 25, 2020

جيمس رودريغيز يستمد قوته من ابتسامة صغيرة

نشر جيمس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة نجله الصغير، وعلق اللاعب: ”في بعض الأحيان نحتاج فقط إلى ابتسامة“.

https://twitter.com/jamesdrodriguez/status/1221124120601079810

فينالدوم يدعو لشراء منتجات مجموعة الشوارع

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تقديمه منتجات متجر ليفربول.

لوكاس بودولسكي سعيد بالعودة لرقمه المفضل

نشر لوكاس بودولسكي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه الجديد أنطاليا سبورت، وتمسك اللاعب بالحصول على رقمه المفضل وهو رقم 11، وعلق اللاعب قائلا: ”عودة للرقم القديم“.

الحضري يهنئ حجازي بعيد ميلاده

حرص عصام الحضري الحارس الأسطوري للمنتخب المصري على تهنئة أحمد حجازي مدافع منتخب الفراعنة، حيث نشر الحضري صورة له برفقة مدافع ويست بروميتش، وعلق الحارس المخضرم.