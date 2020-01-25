إيقاف لاعب تنس مدى الحياة وتغريمه 200 ألف دولار

قالت وحدة نزاهة التنس، اليوم السبت، إنها أوقفت مدى الحياة اللاعب البرازيلي جواو سوزا؛ بعد إدانته بالتلاعب غير مرة في نتائج المباريات وبتهم فساد أخرى.

وخلصت تحقيقات أجرتها وحدة النزاهة، إلى أن سوزا (31 عاما) ارتكب عدة مخالفات ما بين 2015 و2019، تتضمن التلاعب في نتائج مباريات رسمية في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وجمهورية التشيك.

وقالت الوحدة في بيان: ”لا يحق للاعب مطلقا المنافسة أو حضور أي أحداث رسمية تنظمها أو تعترف بها الأجهزة المشرفة على إدارة شؤون اللعبة“.

وفرضت الوحدة على اللاعب أيضا غرامة بقيمة 200 ألف دولار بعد تحقيقات أجرتها في لندن، في 14 يناير كانون الثاني الجاري.

وظل سوزا موقوفا بصورة مؤقتة، منذ مارس آذار 2019؛ انتظارا لاكتمال التحقيقات.

وقالت وحدة النزاهة، إن سوزا لم يبلغ عن أي أطراف طلبت منه ارتكاب مخالفات، كما لم يتعاون مع التحقيقات.

وأعلى ترتيب وصل إليه سوزا في قائمة التصنيف الدولية لفردي الرجال خلال مسيرته هو المركز 69، وكان في 2015، بينما كان أفضل ترتيب له على مستوى الزوجي المركز 70، في يناير كانون الثاني 2013.