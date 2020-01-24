حقيقة عرض اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين دورا على ميشيل بلاتيني

نفى اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين أن يكون قد عرض أي دور على ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والذي ينفذ عقوبة إيقاف لـ4 سنوات تنتهي في أكتوبر تشرين الأول المقبل لانتهاكه ميثاق القيم.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الجمعة: ”في ضوء تقارير إعلامية تحدثت عن دور يقوم به ميشيل بلاتيني داخل مؤسستنا، فإن الاتحاد يؤكد أن مثل هذا الدور لم يطرح أساسا للنقاش ناهيك عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد عليه“.

وعوقب بلاتيني بالإيقاف 8 سنوات في 2015 مع سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفة.

وكان الإيقاف بسبب حصول بلاتيني على مليوني فرنك سويسري (2.07 مليون دولار) من الفيفا بموافقة من بلاتر في 2011 نظير أعمال قام بها المسؤول الفرنسي لصالح الاتحاد الدولي قبل ذلك بـ10 أعوام.

وتقلصت عقوبة بلاتيني لـ4 سنوات بعد طعن تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضية، كما قلصت لجنة الطعون في الفيفا عقوبة بلاتر إلى 6 سنوات.

وقال بلاتيني، قائد منتخب فرنسا وأحد أبرز لاعبي جيله، في عدة لقاءات أجريت معه العام الماضي، إنه يريد القيام بدور جديد في كرة القدم.