بايرن ميونخ يزاحم برشلونة وآرسنال على موهبة فرنسية

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي بايرن ميونخ الألماني، دخل سباق برشلونة وآرسنال للتعاقد مع لاعب لايبزيغ الألماني.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو من لايبزيغ، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وينتهي عقد أوباميكانو، البالغ من العمر 21 عاما، مع لايبزيغ بنهاية الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قد يسهل تفاوض بايرن ميونخ مع ناديه على التعاقد معه بمقابل زهيد.

من جهتها، قالت صحيفة ”سبورت بيلد“، إن بايرن ميونخ سعى للتعاقد مع أوباميكانو، صيف العام 2016، لكن ناديه السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي فضل بيعه إلى لايبزيغ، الذي ينتمي لذات الشركة المالكة.

وبايرن ميونخ ليس النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع أوباميكانو، إذ تردد أن برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي يريدان التعاقد مع اللاعب.

وشارك أوباميكانو في 20 مباراة مع لايبزيغ، الموسم الحالي، مقابل 22 في الموسم الذي يليه.

ويملك بايرن ميونخ 36 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتصدر.

ويلعب بايرن ميونخ مع هوفنهايم في دور الـ16 بكأس ألمانيا، ومع تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.