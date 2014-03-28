صور.. لاعبو بايرن ميونخ يحتفلون بالبوندسليغا

احتفل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني وللاعبيه بالفوز بلقب البوندسليغا في برلين حتى صباح الأربعاء في حفل استغرق سبع ساعات في ملهى ليلي في العاصمة الألمانية.

واحتفظ بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا "الدوري الألماني" بعد فوزه سهرة الثلاثاء في الجولة السابعة والعشرين على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف لواحد.

أهداف البايرن كانت من توقيع توني كروس، وماريو جوتزيه وفرانك ريبيري، هدف إيرتا برلين أحرزه أدريان راموس عن طريق ركلة جزاء.

بهذا الفوز التاسع عشر على التوالي النادي البافاري يعتلي قمة الترتيب برصيد سبع وسبعين نقطة متقدماً بفارق خمس وعشرين نقطة عن بوروسيا دورتموند ملاحقه في المركز الثاني قبيل سبع جولات عن نهاية الموسم.

البايرن بقيادة غوارديولا يثري بذلك سجلّه بلقب البوندسليغا للمرة الرابعة والعشرين وهو ما يعد رقماً قياسياً في ألمانيا، لذا كان غوارديولا سعيداً بهذا الانتصار للدرجة التي جعلته يرقص على أغنية فاريل وليامز "سعيد" ، كما شرب الشامبانيا مع لاعبيه حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

فبعد انتهاء احتفالات اللاعبين مع الجمهور في الملعب الأولمبي في برلين، استقل لاعبو الفريق البافاري الحافلات وتوجهوا نحو ملهى ليلي وسط العاصمة.

وكان في استقبال الفريق على باب الملهى بالونات بيضاء وحمراء وهي ألون قميص الفريق البافاري، واحتفل الجميع حتى الصباح دون كلل أو ملل، وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية.