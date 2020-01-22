عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”بيل في العاصفة“.. و“برشلونة حالة تأهب قصوى“.. و“الرائع أغويرو يقتل شيفيلد“ (صور)

شكلت لقاءات كأس ملك إسبانيا وقائمة القطبين برشلونة وريال مدريد في المسابقة، وأخبار سوق الانتقالات الشتوية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات للأندية السعودية ومنافسات الكؤوس المحلية في فرنسا وإيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، وكتبت: ”غاريث بيل وسط العاصفة“.

كما تحدثت عن قرب رحيل مدافع ريال مدريد ألفارو أودريوزولا لبايرن ميونخ: ”أودريوزولا لميونيخ حتى يونيو“.

كما اهتمت بتصريحات كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن مثله الأعلى زيدان وبعده كريستيانو رونالدو واعتبرتها إشارة جديدة من اللاعب لريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإيبيزا في كأس ملك إسبانيا، حيث يسافر الفريق الكتالوني دون عدد من نجومه وعلى رأسهم ميسي وكتبت: ”حالة تأهب قصوى“.

كما تحدثت عن لقاء كأس ملك إسبانيا وتصريحات مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن مواطنه كليان مبابي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة على قلب هجوم في سوق الانتقالات الشتوي لتعويض لويس سواريز، وسط عدة مرشحين وكتبت: ”اختبار“.

كما تحدثت عن إراحة كيكي سيتين للثلاثي ميسي وبيكيه وبوسكيتس في لقاء كأس الملك أمام إيبيزا.

الصحيفة اهتمت بأول مفاجأة في الدور الحالي لكأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”سرقسطة يسقط مايوركا“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء كأس ملك إسبانيا، والذي يجمع أونيونيستا سالامانكا وريال مدريد، وكتبت: ”صوت الخطة (ب)“، في إشارة لإشراك كل البدلاء من قبل زيدان في اللقاء.

كما تحدثت عن لقاء إيبيزا وبرشلونة، وكتبت: ”سيتين يعفي ميسي وبوسكيتس وبيكيه من رحلة إيبيزا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل أولمبيك ليون لنهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بتغلبه بضربات الترجيح على ليل، وكتبت: ”أولمبيك ليون أخيرا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على قمة ربع نهائي كأس إيطاليا، والتي حملت نابولي لنصف النهائي على حساب حامل اللقب لاتسيو، وكتبت: ”نابولي لنصف النهائي. لاتسيو ضربة قاضية“.

كما اهتمت بربع النهائي الذي سيجمع يوفنتوس وروما في تورينو.

كما تحدثت عن صفقة الدنماركي إريكسن الذي يسعى إنتر ميلان خلفها ويتدخل خلالها البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، بتصريحات نارية، وكتبت: ”مورينيو صراخ صديق“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل نابولي لنصف نهائي كأس إيطاليا بعد إقصائه حامل اللقب لاتسيو، وكتبت: ”نابولي كبير يقصي لاتسيو“.

كما اهتمت بصراع يوفنتوس وإنتر ميلان على موهبة مانشستر يونايتد الهولندي تاهيت تشونغ.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قضية عبدالمجيد السواط، وكتبت: ”10 ملايين نصراوية وشرط أمام السواط“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الهلال: ”رازفان يفتح مفاوضات الشهري“، وعن الاتحاد: ”الاتحاد ينتظر بطاقة برونو“، وعن الأهلي كتبت: ”عسيري يغيب 4 أشهر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، وكتبت: ”تي 22 والموس يحلقان بشوطي الرمز“.

كما تحدثت عن تعيين نيكولاوس مدربا لمنتخب الشباب وتصريحات كايو، الذي قيد كمواطن، وكتبت: ”خدمة الأبيض مسؤولية كبيرة“.

الصحيفة اهتمت بمؤتمر أبوظبي، وكتبت: ”قمة أبوظبي تناقش قضايا الرياضة“.

الصحافة البريطانية

ميرور

تطرقت الصحيفة للحديث عن مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، مساء الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وعنونت: ”يا إلهي“، بيريلين يسجل هدف تعادل رائعا في ديربي مجنون بعد طرد دافيد لويز أمام فريقه القديم وإصابة أبراهام.

كما نشرت تصريحات لمدرب مانشستر يونايتد سولشاير، في حديثه عن إصابة لاعبه راشفود وغيابه لفترة طويلة، قائلا: ”إيان رايت على خطأ، دائما ما وضعت مصلحة راشفورد في المقدمة“.

الغارديان

ألقت أيضا الصحيفة الضوء على مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، مساء الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وعنونت: ”جمال بيريلين“، آرسنال بـ10 لاعبين يسجلون مرتين ليصدموا تشيلسي بعد طرد دافيد لويز.

وعن مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، عنونت: ”السيتي يحصلون عليها“،

الرائع أغويرو يدخل من على دكة البدلاء ليقتل البلايدز.