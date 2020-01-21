سوشيال ميديا الرياضة: هاري كين يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وكاسياس يسترجع ذكرياته مع بويول

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سواريز يطمئن جماهيره

نشر لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني، صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء أدائه بعض التدريبات العلاجية عقب الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وعلق اللاعب: ”بدء العلاج وحريص على العودة“.

نافاس يستعرض مهاراته في التسديد

نشر كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ استعرض خلاله مهارة التسديد.

رونالدو يفتتح فندقه الخاص

نشر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي صورا عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للفندق الخاص به بمدينة مدريد، والذي من المقرر افتتاحه قريبا، وعلق اللاعب: ”اقترب أكثر فأكثر من افتتاح فندقنا الجديد في مدريد! ترقبوا المزيد من التفاصيل“.

هاري كين يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر هاري كين، لاعب توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالا بعيد ميلادها، وعلق اللاعب: ”عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة، أحبك“.

كاسياس يسترجع ذكريات الماضي مع بويول

نشر إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق وبورتو الحالي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة كارلوس بويول، مدافع نادي برشلونة السابق أثناء تناول وجبة العشاء.

وعلق كاسياس: ”ويأتي يوم تلتقي فيه لتناول الطعام وتبدأ في الحديث عن ”الكلاسيكيات“، من يورو وكأس العالم، وألف القصص التي تتبادر إلى الذهن“.

Y llega un día en el que te juntas a comer y empiezas a hablar de "Clásicos"; de Eurocopas y Mundiales vividos; y de mil historias más que te vienen a la cabeza… Un placer señor @carles5puyol ✌️ pic.twitter.com/CpCKs8XrmB — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 21, 2020

روبرتسون يعلن عن جائزة خاصة للجماهير

نشر أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه بالفريق، وعلق اللاعب: ”شكراً لكم جميعًا على مساعدتي في الوصول إلى طاحونة واحدة، وسأقدم لك قميصًا موقَّعًا، كل ما عليك فعله أفضل تعليق يفوز“.

As a thanks to you all for helping me reach 1 mill I’m going to giveaway a signed shirt. All you have to do is RT, Like and Caption this! Best caption wins…GO!!! pic.twitter.com/RnraEbe1us — Andy Robertson (@andrewrobertso5) January 21, 2020

فيدال: فرسي جزء من روحي

نشر أوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع فرسه الخاص، وعلق قائلا: ”حتى تحب حيوانًا، يبقى جزء من روحك“.

Hasta que no has amado un animal, una parte de tu alma permanece dormida!!!❤️????❤️????❤️????❤️????❤️????❤️ pic.twitter.com/wAHO1KiNrw — Arturo Vidal (@kingarturo23) January 21, 2020

بوغبا يعلن عن اقتراب عودته بإعلان جديد

نشر بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يقدم إعلانا جديدا لإحدى شركات الملابس الرياضية أعلن من خلاله عن اقتراب عودته، حيث علق قائلا: ”مرحبا بكم في المستقبل، لا يمكن الانتظار للعودة إلى أرض الملعب قريبًا“.

Bend ittt ???? ???? ???? welcome to the future! #Predator Can’t wait to be back on the pitch soon… ⚽️ pic.twitter.com/zFvXfD7cWp — Paul Pogba (@paulpogba) January 21, 2020

نبيل بن طالب يتمنى التوفيق ناديه السابق

نشر نبيل بن طالب، لاعب شالكة الألماني، والذي انتقل اليوم إلى صفوف نادي نيوكاسيل الإنجليزي على سبيل الإعارة صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه الجديد.

وعلق اللاعب: ”سعيد للانضمام إلى نيوكاسيل عائلة متحمسة للغاية لارتداء ألوان هذا النادي التاريخي، ونتمنى كل التوفيق لشالكة“.

Happy to join the @nufc family very excited to be wearing the colours of such a historic club , and wish all the best to @s04 for the rest of the season! pic.twitter.com/p6bLRS5NWu — Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) January 21, 2020

شريف إكرامي يتمسك بالعودة

نشر شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ في الجيم، وعلق إكرامي: ”الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين يعرقون، حيث يواصل الحارس تدريباته الخاصة على أمل العودة للتشكيلة الأساسية لفريقه مرة أخرى“.