المكسيكي تشيتشاريتو ينضم رسميا إلى لوس أنجلوس غالاكسي

‬قال ماكينة الأهداف المكسيكي خافيير ”تشيتشاريتو“ هرنانديز لصحيفة ”لوس أنجلوس تايمز“، اليوم الثلاثاء، إنه سينتقل لفريق لوس أنجلوس غالاكسي من إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأبلغ هرنانديز، هداف المكسيك التاريخي برصيد 52 هدفا في 105 مباريات دولية، الصحيفة بأن الوقت مناسب الآن للانتقال للدوري الأمريكي.

وأوضح: ”سألعب في الولايات المتحدة وسيقول الناس إن هذا حدث لأنني لم أتمكن من اللعب في أوروبا، لكن أحيانا تكون الأمور خارجة عن إرادتك في كرة القدم“.

وأضاف: ”في آخر عامين فضل المدربون إعطاء الثقة للاعبين آخرين بدلا مني، بينما أعطاني لوس أنجلوس غالاكسي ومدربه الثقة الكاملة لأساعدهم“.

وخاض هرنانديز، الذي شارك في كأس العالم ثلاث مرات، مباراتين فقط مع إشبيلية منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وسيعتمد غالاكسي على الحاسة التهديفية لهرنانديز لتعويض رحيل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي انتقل الشهر الماضي إلى ميلان بعد أن سجل 53 هدفا في موسمين مع الفريق الأمريكي.