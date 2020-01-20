سوشيال ميديا الرياضة.. نظرات الغضب من إبراهيموفيتش وراشفورد يعود لمقاعد الجماهير

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش يرسل نظرات الغضب

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“، وعلق اللاعب ”نظرة الغضب“.

راموس سعيد برؤية نجله

نشر سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة نجله، وأبدى اللاعب سعادته برؤيته وكتب ”لحظة رائعة معك هي لحظة لا تنسى، أنا أحبك“.

رونالدو يشحن طاقته

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ ’ وعلق اللاعب ”شحن بطارية الطاقة“.

أوزيل في حفل زفاف بدولة باكستان

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ من حفل زفاف عروسين من باكستان، وحرص الحضور على التواجد بأعلام آرسنال والإشارة برقم قميص، وعلق اللاعب ”مبروك على زوجين باكستان إنعام الحق وأروج طلعت خان، راجع للشغل احتفال جميل في النهاية، كل التوفيق لكما، حفل زواج“.

Congratulations to this @Arsenal Pakistan couple Inam ul Haq and Arooj Talat Khan! ???????? Btw nice celebration in the end ❤〽 ???? All the best for you two! #wedding #YaGunnersYa #M1Ö pic.twitter.com/va3jAtDgSX — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 20, 2020

راشفورد يعود لمقاعد الجماهير

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه، وعلق اللاعب ”على أرض الملعب أم لا جماهير مانشستر يونايتد أكبر مني كثيرًا، أفضل ما تعتقد أنه سوف أشارك في تجمعات الفريق وجلسات الفريق خلال فترة العلاج“.

On the pitch or not, @ManUtd fans don’t get much bigger than me. You best believe I'll be involved in team meetings, team huddles and team sessions throughout this recovery ???????? pic.twitter.com/MeLuGic4c4 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) January 20, 2020

غريزمان يتجه للعبة الرجبي

نشر أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو له عبر موقع ”تويتر“ أثناء تواجده بمدينة كانساس سيتي الأمريكية لمتابعة أحد لقاءات مباريات الرجبي

تير شتيغين يشارك في إعلان جديد

شارك تير شتيغين حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني في حملة دعائية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع ”تويتر“ أثناء تقديمه لمنتجات الشركة، وعلق اللاعب ”المفترس“.

فان دايك يستعرض إنجازات يوم الأحد

نشر فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من لقاء الأمس الذي جمع بين ناديه ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، والذي انتهى بفوز الريدز بهدفين دون رد، وعلق اللاعب ”ليس سيئًا الأحد، 3 نقاط، ورقة نظيفة وهدف“.

Not a bad Sunday… 3 points, a clean sheet & a goal!!!! ???????? #YNWA pic.twitter.com/ZRNp6Zihkr — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) January 20, 2020

مزيان بقميص الترجي التونسي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي صورة عبر موقع ”تويتر“ لعبدالرحمن مزيان المنتقل حديثاً إلى صفوف الفريق التونسي، وعلقت الصفحة ”عبدالرحمن مزيان يوقع رسميا للترجي“.