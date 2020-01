سوشيال ميديا الرياضة.. نظرات الغضب من إبراهيموفيتش وراشفورد يعود لمقاعد الجماهير

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إبراهيموفيتش يرسل نظرات الغضب

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“، وعلق اللاعب ”نظرة الغضب“.

راموس سعيد برؤية نجله

نشر سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة نجله، وأبدى اللاعب سعادته برؤيته وكتب ”لحظة رائعة معك هي لحظة لا تنسى، أنا أحبك“.

رونالدو يشحن طاقته

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ ’ وعلق اللاعب ”شحن بطارية الطاقة“.

أوزيل في حفل زفاف بدولة باكستان

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ من حفل زفاف عروسين من باكستان، وحرص الحضور على التواجد بأعلام آرسنال والإشارة برقم قميص، وعلق اللاعب ”مبروك على زوجين باكستان إنعام الحق وأروج طلعت خان، راجع للشغل احتفال جميل في النهاية، كل التوفيق لكما، حفل زواج“.

راشفورد يعود لمقاعد الجماهير

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه، وعلق اللاعب ”على أرض الملعب أم لا جماهير مانشستر يونايتد أكبر مني كثيرًا، أفضل ما تعتقد أنه سوف أشارك في تجمعات الفريق وجلسات الفريق خلال فترة العلاج“.

