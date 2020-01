سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يثير الجدل من جديد.. وفابريغاس فخور بعائلته اللبنانية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوغبا في حفل لخوسيه بالفين

نشر بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع المطرب الكولومبي خوسيه بالفين، وعلق اللاعب: ”مع المطرب الشعبي“.

إبراهيموفيتش يثير الجدل من جديد

أثار زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب آسي ميلان، الجدل بعدما نشر صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لعدد من منتجات الحلاقة تحمل اسمه، وعلق اللاعب: ”كل ما تحتاجه لتشعر كأنك إلها“.

فابريغاس فخور بعائلته اللبنانية

نشر سيسيك فابريغاس، لاعب موناكو الفرنسي، صورة لعائلته عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهم يتابعون إحدى المباريات، وعلق اللاعب: ”فخور بعائلتي اللبنانية“.

دي خيا يودع آشلي يونغ

حرص دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على وداع زميله آشلي يونغ والمنتقل حديثا لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي، حيث نشر دي خيا صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة يونغ، وعلق الحارس: ”لقد عشنا الكثير من المعارك معا، لقد كانت نعمة نحسبها معكم جميعا، حظ كبير في المرحلة الجديدة“.

Youngy, we've lived plenty of battles together. It was a blessing to count with you in all of them. Plenty of luck in your new stage ???????? pic.twitter.com/2KNr8wFxh4 — David de Gea (@D_DeGea) January 18, 2020

أوباميانغ يتنبأ بنجومية هذا اللاعب

حرص بيير أوباميانغ، لاعب آرسنال الإنجليزي، على دعم زميله غابرييل مارتينيلي، وتنبأ المهاجم الغابوني بتوهج موهبة اللاعب الشاب، حيث علق عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: ”سيصبح غابي نجما، ليس بسبب الهدف إنما بسبب الطاقة والعقلية“.

Gabi’s gonna be a superstar ???????? Not because of the Goal because of the attitude Energy and mindset ☝???? — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) January 18, 2020

ديل بيرو ينعي مهاجم اليوفي السابق

حرص ديل بيرو نجم الكرة الإيطالية السابق على نعي نجم اليوفي السابق بيترو أناستازي الذي وافته المنية اليوم، حيث نشر ديل بيرو فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأبرز أهداف اللاعب الراحل، وعلق ديل بيرو: ”رحمة الله عليه“.

فينالدوم: أستمتع بالضغوط

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قبل لقاء الغد الذي سيجمع بين الريدز ونادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وعلق اللاعب قائلا: ”أكثر الضغوط التي أمارسها على نفسي هي الاستمتاع بما أقوم به“.

The most pressure I put on myself is to enjoy what I’m doing ???????????? pic.twitter.com/PMBXtymOLa — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) January 18, 2020

فاران يحتفل بالمشاركة رقم 300

نشر رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ فلورنتينو بيريز احتفالا بوصول اللاعب للمباراة رقم 300 له مع النادي الملكي عقب مشاركته اليوم في اللقاء الذي جمع ريال مدريد ونادي إشبلية في اللقاء الذي حسمه رفاق فاران بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني، وعلق اللاعب: ”300 مباراة“.

باولو غازانيغا يتعهد بمواصلة القتال

نشر باولو غازانيغا، حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي، صور له موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء اليوم الذي جمع بين ناديه ونادي واتفورد في الدوري الإنجليزي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وعلق الحارس: ”ليست النتيجة التي أردناها اليوم بعيدا عن ملعبنا، لكننا سنواصل القتال، شكرا لكم جميعا لدعمكم، لم نحصل على النتيجة التي كنا نبحث عنها ، لكننا سنواصل القتال“.

Not the result we wanted today away from home, but we will continue fighting. Thank you all for your support.

No conseguimos el resultado que buscábamos, pero seguiremos luchando. Gracias por el apoyo de siempre. ???? #COYS #VamosSpurs pic.twitter.com/6TPCIZMVSo — Paulo Gazzaniga (@GazzanigaPaulo) January 18, 2020

رينارد يهنئ المنتخب السعودي بالتأهل للمربع الذهبي

نشر هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، صورا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تأهل المنتخب السعودي للدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة عقب تغلبه اليوم على تايلاند بهدف دون رد، وعلق رينارد: ”مرة أخرى، تهانينا للموظفين واللاعبين على هذا الأداء الرائع، في الطريق إلى الدور نصف النهائي.