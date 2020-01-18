إيرلينغ هالاند يتألق بتسجيل ”هاتريك“ في فوز درامي لبروسيا دورتموند على أوغسبورغ (فيديو)

أحرز إيرلينغ هالاند المنضم حديثا لبروسيا دورتموند ثلاثة أهداف في 23 دقيقة، في مشاركته الأولى مع الفريق ليقوده لقلب تأخره بهدفين إلى فوز 5-3 على مستضيفه أوغسبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت.

وسجل اللاعب النرويجي الشاب، المنضم إلى دورتموند قادما من رد بول سالزبورغ قبل عدة أسابيع مقابل 20 مليون يورو (22.18 مليون دولار)، هدفه الأول بتسديدة منخفضة في الدقيقة 59 بعدما شارك كبديل ليقلص الفارق إلى 3-2.

وتقدم أوغسبورغ بثنائية فلوريان نيدليخنر وهدف من ماركو ريشتر.

وأدرك جيدون سانشو التعادل للفريق الضيف قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع في الدقيقة 70 ليمنح دورتموند التقدم.

واختتم اللاعب البالغ عمره 19 عاما الأهداف ليرتقي لمستوى التوقعات في الدقيقة 79، ليرفع دورتموند صاحب المركز الرابع رصيده إلى 33 نقطة.

ويستضيف رازن بال شبورت لايبزيغ المتصدر برصيد 37 نقطة منافسه أونيون برلين في وقت لاحق من اليوم، فيما يحل بايرن ميونخ الذي يحتل المركز الثالث وله 33 نقطة ضيفا على هيرتا برلين، غدا الأحد.