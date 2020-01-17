ناد فرنسي يسخر من لجنة الحكام (صورة)

يعتقد نادي ستاد رانس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أنه تعرض للكثير من القرارات التحكيمية التي يعتبرها ظالمة في الموسم الحالي؛ ونتيجة ذلك بعث برسالة تهنئة ساخرة للجنة الحكام المحلية بمناسبة العام الجديد.

وجاء في رسالة التهنئة التي حفلت بالكثير من التلاعب بالألفاظ: ”دعونا نتمنى تحقيق أمنية مشتركة من أجل علاقة نظيفة وتجديد الثقة المتبادلة“.

ونُشرت الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.

وجاء في رسالة التهنئة الساخرة أيضا: ”ندعو أن يكون العام 2020 مشعا مثل الضربة التي وجهها لاعب أميان أرتورو كالابريسي بالمرفق إلى موسى دومبيا، وأن يكون متميزا مثل لمسة اليد التي ارتكبها لاعب موناكو كيتا بالدي.. في كأس فرنسا“.

وتشير العبارة إلى أحداث وقعت خلال تعادل رانس 1/1 مع أميان في الدوري، الأربعاء الماضي، وهزيمته 1/2 أمام موناكو في كأس فرنسا، في وقت سابق من الشهر الجاري.

ورفضت لجنة الحكام التعليق على الرسالة.

ورغم أنه فريق صغير إلا أن رانس يحتل المركز الثامن بين فرق الدوري الفرنسي العشرين، وسيلتقي مع المتصدر باريس سان جيرمان في نهائي كأس رابطة المحترفين المحلية، الأربعاء المقبل.

واختتمت الرسالة بعبارة تعني ”يعيش الاختيار الحر“ أو ”يعيش الحكم الحر“.