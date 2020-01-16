الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يواجه هيرتا بقيادة كلينسمان ولايبزيغ المتصدر يتأهب لأونيون

ستعود عجلة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للدوران بينما يشهد أشد تنافس على اللقب منذ سنوات بعد 3 أسابيع من التوقف بسبب العطلة الشتوية في الوقت الذي يسعى فيه بايرن ميونخ حامل اللقب لتحقيق انتفاضة بعد اهتزاز مستوى أدائه خلال الدور الأول.

وسيواجه الفريق البافاري، الذي يحتل المركز الثالث متأخرًا بفارق 4 نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ المتصدر، مدربه السابق يورغن كلينسمان الذي يقود هيرتا برلين، الأحد المقبل، في ظل إصابة عدد من اللاعبين ومنهم الجناح سيرج جنابري ونيكلاس زوله وخابي مارتينيز.

لكن المدرب المؤقت هانز فليك، الذي تولى تدريب بايرن ميونخ بعد نيكو كوفاتش في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تلقى أخبارًا طيبة بخصوص عودة روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد جراحة بسيطة خضع لها أواخر 2019.

وكان فليك طلب بشكل علني تعزيز تشكيلته خلال فترة الانتقالات الحالية حتى يتسنى للفريق أن يحقق الآمال المعقودة عليه في 3 بطولات ينافس فيها.

ومن بين ما طلبه المدرب التعاقد مع ضم جناح ومدافع.

وقال فليك خلال معسكر تدريبي في قطر في وقت سابق هذا الشهر:“نضع جميعًا أهدافًا كبيرة ونحتاج لتشكيل قاعدة من أجل تحقيق هذه الأهداف. علينا أن نبحث هذا الأمر وربما يمكننا تنظيم بعض الأمور خلال فترة الشتاء“.

لكن بايرن لم يبرم أي صفقة حتى الآن.

وأنهى الفريق البافاري العام 2019 بقوة وأحزر 11 هدفًا في آخر 3 مباريات في الدوري ليصعد للمركز الثالث لكن على الفريق استئناف المسيرة من نفس النقطة التي توقف عندها في مواجهة رغبة كلينسمان إثبات ذاته أمام فريقه السابق.

وتولى كلينسمان مدرب منتخب ألمانيا السابق مهمة تدريب هيرتا برلين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتعهد بتعديل حظوظ فريقه الجديد.

وقال:“لعبت في مدن مثل لندن وميلانو حيث تتمتع أندية كرة القدم بأهمية كبرى وهذا ما تستحقه برلين“.

ولكن من غير الواضح إن كان كلينسمان سيقود فريقه من داخل الملعب لأنه يخوض سباقًا مع الزمن من أجل تجديد رخصة التدريب خاصته بعد أن أمضى معظم العقد الماضي في العمل والإقامة في الولايات المتحدة.

وسيتسهل لايبزيغ المتصدر برصيد 37 نقطة العام 2020 باستضافة أونيون برلين. ويضع المهاجم تيمو فيرنر، الذي أحرز 18 هدفًا ويتأخر عن ليفاندوفسكي المتصدر بهدف واحد فقط، نصب عينيه التتويج بلقب الدوري.

وقال:“على المستوى المحلي سيكون أمرًا رائعًا أن نتوج بلقب الكأس، بعد بلوغنا النهائي العام الماضي، لكن التتويج بالدوري سيكون الهدف الأهم إذا ما طلب مني الاختيار“.

وواجهت آمال بروسيا دورتموند في الفوز باللقب بعض التراجع بسبب اهتزاز مستوى الفريق في الدور الأول ليحتل المركز الرابع متأخرًا بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ المتصدر.

وربما تثبت المواجهة على ملعب أوجسبورغ في الدوري، بعد غدٍ السبت، البداية الصعبة للعام الجديد.

وحقق أوجسبورغ 3 انتصارات في آخر 4 مباريات في الدوري ليبتعد عن المخاوف ويصعد للمركز العاشر.

وسيصعد بروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة إلى الصدارة مؤقتًا إذا نجح في الفوز على شالكه في أولى مباريات الجولة غدًا الجمعة.