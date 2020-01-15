باريس سان جيرمان يسحق موناكو برباعية ويعزز صدارته لترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

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رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 49 نقطة من 20 مباراة فيما يملك أولمبيك مرسيليا 41 نقطة في المركز الثاني.