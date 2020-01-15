باريس سان جيرمان يسحق موناكو برباعية ويعزز صدارته لترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان فوزا مقنعا 4-1 على مستضيفه موناكو في مباراة مؤجلة اليوم الأربعاء ليبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه.
وبعد ثلاثة أيام من تعادلهما 3-3 في بارك دي برينس أحرز كيليان مبابي هدفين وهز نيمار الشباك من ركلة جزاء وأضاف البديل بابلو سارابيا هدفا في الشوط الثاني فيما قلص تيموي باكايوكو الفارق لموناكو.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 49 نقطة من 20 مباراة فيما يملك أولمبيك مرسيليا 41 نقطة في المركز الثاني.
Monaco 1-4 PSG – Highlights
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— wqedqwasf (@wqedqwasf) January 15, 2020
ويتأخر ستاد رين بخمس نقاط عن مرسيليا في المركز الثالث بعد تغلبه 1-صفر على مستضيفه نيم بهدف أدريان هونو في الشوط الثاني اليوم الأربعاء أيضا.
ويأتي موناكو تاسعا وله 29 نقطة.