عناوين الصحف الرياضية: ”مطلوب مدرب“.. وزيدان ”تسعة من أصل تسعة“.. و“يوفنتوس بطل الشتاء“ (صور)

شكل تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني في السعودية على حساب جاره أتلتيكو مدريد، ورفض تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة في هذه الفترة أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بغياب لويس سواريز عن الملاعب 4 أشهر وفوز يوفنتوس بمرحلة الذهاب في الدوري الإيطالي وكأس آسيا تحت 23 عاما، وأخبار الأندية السعودية ومشاركة الأندية المغربية في دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد واستمرار الفرنسي زين الدين زيدان في التفوق بالنهائيات، وكتبت: ”زيدان معصوم في النهائيات، تسعة من أصل تسعة“.

كما اهتمت الصحيفة ببرشلونة، وكتبت: ”تشافي يقول لا.. وسواريز يغيب 4 أشهر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة برشلونة ومشكلة المدرب فالفيردي، وكتبت: ”مطلوب مدرب“، و“تشافي يقول لا للمرحلة الحالية“.

كما تحدثت عن كأس السوبر الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد بطل السوبر الإسباني بضربات الترجيح“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على عرض برشلونة للاعبه السابق مدرب السد الحالي تشافي هيرنانديز، وكتبت: ”تشافي من أجل يونيو المقبل“.

كما تحدثت عن الضربة التي تلقاها الفريق بعد العملية الجراحية للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، وكتبت: ”سواريز يغيب 4 أشهر“.

الصحيفة اهتمت بكأس السوبر الإسباني، الذي شهد تتويج ريال مدريد باللقب على حساب جاره أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”التاريخ يعيد نفسه“، في إشارة لهزم زيدان لأتلتيكو مدريد في النهائيات.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني في السعودية على حساب جاره أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”أبطال سوبر“.

كما تحدثت عن غياب لويس سواريز عن برشلونة 4 أشهر، وكتبت: ”سواريز يغيب عن برشلونة 4 أشهر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل باريس سان جيرمان أمام موناكو في قمة الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي 3-3 في لقاء ممتع، وكتبت: ”متعة خالصة“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على روما 2-1 واعتلائه صدارة ترتيب فرق الدوري الإيطالي، حيث توج بطلا لمرحلة الذهاب، وكتبت: ”يوفنتوس بطل الشتاء“.

كما قدمت الدعم لنجم روما الشاب نيكولو زانيولو الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وكتبت: ”القوة لزانيولو“.

الكورييري

”يوفنتوس والصدمة“.. بطل الشتاء يذهب لساري.. زانيولو يبكي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

فوز ريال بكأس السوبر الإسباني.. زيزو 10 ألقاب.

– برشلونة في ورطة.. سواريز سيغيب لمدة 4 أشهر.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة، والذي شهد تتويج ريال مدريد باللقب على حساب جاره أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”بالأحمر الملكي البطل“.

كما تحدثت عن نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما وتعادل السعودية وقطر، وكتبت: ”الأخضر يكتفي بنقطة“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الهلال: ”رازفان يرفض التغيير: وعن الشباب: ”الشباب يطلب 5 ملايين“، وعن النصر: ”النصر يريح حمد الله وفيتوريا يغادر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإماراتي الأولمبي أمام كوريا الشمالية في نهائيات أمم آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وكتبت: ”الرابعة يا الأبيض“.

كما تحدثت عن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الإماراتي، وكتبت: ”عمومية اتحاد الكرة تعتمد نظام القوائم الانتخابية“.

الصحيفة اهتمت باستضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

كما أجرت حوارات مع مدربين ونجوم وكتبت عن مدرب العين الجديد: ”بيدرو: لم أتعاقد مع الزعيم بهدف الاستجمام“، ومع الإسباني نيغريدو، كتبت: ”نيغريدو: أرغب في الاستمرار وأترقب مناقشة التجديد“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على عودة الرجاء والوداد بنقطة من مواجهتيهما لشبيبة القبائل الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنغولي في دوري أبطال أفريقيا، وكتبت: ”الوداد والرجاء في دوري الأبطال: نقطة من ذهب في جولة من لهب“.

كما تحدثت عن توقيع زكرياء حدراف لاعب ضمك السعودي السابق، لنهضة بركان وكتبت: ”زكرياء حدراف: أنا ماشي غدار“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكتبت: ”بركان سقطة للنسيان“.