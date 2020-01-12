إسلام سليماني يقود موناكو لخطف تعادل قاتل من باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي (فيديو)

اقتنص فريق موناكو تعادلًا مثيرًا من مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة العشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

حضرت الإثارة في الشوط الأول منذ اللحظات الأولى، تقدم باريس سان جرمان بهدف مبكر عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة الثالثة.

وعاد موناكو سريعًا ليتعادل بعدها بأربع دقائق فقط بهدف عبر البرتغالي غيلسون مارتينز.

وواصل موناكو صحوته الهجومية، وأضاف الهدف الثاني عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة 13.

وعاد سان جيرمان ليتعادل من جديد بهدف فودي بالو توريه لاعب موناكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24.

وواصل سان جيرمان سيطرته على اللقاء وأضاف الهدف الثالث عن طريق نيمار من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

دخل باريس سان جيرمان الشوط الثاني بقوة كبيرة، وضغط بكل الخطوط، ولعب موناكو على الهجوم المرتد، ونجح الجزائري إسلام سليماني في التعادل بهدف ثالث لموناكو بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 70.

⚽️ [RÉSUMÉ VIDÉO] PSG Paris vs ASM Monaco 3-3.

ICI ???? ???? Ligue 1 France.

https://t.co/Y7JwWemwFy — Alain Tasca ن (@varonaute) January 12, 2020

بهذه النتيجة، يتصدر سان جيرمان الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق خمس نقاط عن مارسيليا.

فيما ارتقى موناكو للمركز الثامن برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف خلف ليون.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة للدوري، فيما يعد سانت إيتيان أكثر من توج باللقب في 10 مناسبات.