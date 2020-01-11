الإصابة تحرم الأرجنتيني ديل بوترو من المشاركة في بطولة أستراليا للتنس

سيغيب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، بسبب مشكلات في ركبته اليمنى المصابة.

وقال منظمو البطولة التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري في تغريدة قصيرة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: ”انسحب خوان مارتن ديل بوترو من بطولة أستراليا المفتوحة 2020 بينما يستمر تعافيه من إصابة في الركبة“.

وأضاف المنظمون ”نتمنى لديل بوترو كل التوفيق في التعافي من الإصابة“.

وسبق لديل بوترو (31 عاما) الوصول لدور الـ8 في بطولة أستراليا مرتين لكنه يعاني من مشكلات في ركبته اليمنى المصابة منذ يونيو حزيران من العام الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية.

ورغم أن اللاعب الأرجنتيني الفارع الطول كان بين أول 10 مصنفين على مستوى العالم قبل عام واحد فقط، إلا أنه تراجع إلى المركز 120 عالميا في قائمة تصنيف الفردي بعد غيابه عن الملاعب 6 أشهر.